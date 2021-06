Roland-Garros: le tennis français n’est plus invité...

Le bilan français est historiquement faible après le 1er tour de Roland-Garros, avec seulement trois garçons et quatre filles qui se sont qualifiés. Pas une surprise, malheureusement.

Ils étaient au total 29 joueuses et joueurs français sur la ligne de départ de ce Roland-Garros 2021. Après le premier tour, l’hécatombe est terrible, historiquement faible... Ils ne sont plus que sept à poursuivre l'aventure: Enzo Couacaud, Gaël Monfils, Richard Gasquet, Caroline Garcia, Harmony Tan, Fiona Ferro et Kristina Mladenovic.

Un Roland-Garros à l’image de la saison

En 2021, les grosses performances françaises ne sont pas légion. Il y a bien eu Pierre-Hugues Herbert qui a créé la sensation au tournoi de Marseille en se hissant en finale. Mais ce fut la seule depuis janvier sur le circuit principal…. Le meilleur début de saison est à mettre au crédit de Jérémy Chardy. Le Palois, classé 37e à la Race avant le début de Roland-Garros, a réalisé de beaux parcours avec deux demi-finales (Antalya, Melbourne 2) et deux quarts de finale (Rotterdam et Dubaï).

Lors de la première levée de Grand Chelem de la saison à Melbourne, aucun Français n’était présent en deuxième semaine. Le meilleur d’entre eux, Adrian Mannarino, avait été éliminé au 3e tour. A Roland-Garros, le score du premier tour est de 3 sur 18 (Couacaud, Monfils et Gasquet). Tout simplement le pire bilan de l’histoire Porte d’Auteuil. Malheureusement pour le tennis masculin français, c’est une tendance qui se confirme. Puisque déjà l’année dernière, le plus faible total de Français présents au 2e tour (4 : Herbert, Paire, Bonzi, et Gaston) avait été atteint, comme en 2000.

Les Mousquetaires, qui nous ont habitué à de nombreuses deuxièmes semaines ces quinze dernières années, sont au crépuscule de leur carrière. Et les jeunes joueurs peinent vraiment à se faire une place au soleil durablement. Pour le nouveau directeur technique national par intérim, Nicolas Escudé, il n’y a pas de surprise dans ce bilan famélique: "Les résultats ces derniers temps, on le sait, ne sont pas à la hauteur des attentes et de leurs attentes. Garçons comme filles, sur des aspects générationnels, cela manque de densité, de niveau. Il faut être bien conscient que les choses ne vont pas se faire en un claquement de doigts ou sur un coup de baguette magique".

Petite éclaircie dans le tableau féminin

Dans le tableau féminin, il y a un peu plus de ciel bleu avec les qualifications de Fiona Ferro, Caroline Garcia, Kristina Mladenovic et Harmony Tan. Mais c’est bien faible par rapport aux 11 Bleues engagées dans le tableau final. Elles avaient aussi mal débuté la saison avec deux présences au 3e tour de l’Open d’Australie: Fiona Ferro et Kristina Mladenovic. Depuis, les pépins physiques se sont enchaînés pour Caroline Garcia (pied), Fiona Ferro (abdominaux) Alizé Cornet (adducteurs) entre autres. Et très peu de joueuses françaises ont pu réellement enchaîner les matchs. Ce qui peut être rassurant : la consistance de Caroline Garcia et les bonnes sensations de Kristina Mladenovic lors de leur entrée en lice.

Dans ce contexte difficile, avec la fin de génération des Mousquetaires et un tennis féminin qui n’est pas au mieux, l’éclaircie pourrait venir une nouvelle fois cette année du tableau juniors. Avec peut-être de belles promesses pour l’avenir. Il faudra surveiller attentivement chez les garçons Lucab Van Assche, Arthur Fils et Giovanni Mpetshi Perricard. Chez les filles, Océane Babel aura certainement une carte à jouer.