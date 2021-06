Roland-Garros: les Français pas largués en juniors, qui sont les quatre joueurs en quarts?

Pour la première fois de l’histoire, le tennis français a placé quatre représentants en quarts de finale du tournoi juniors de Roland-Garros. Un belle bouffée d’oxygène après le résultat catastrophique des grands. Dernier vainqueur ici en 2016, Geoffrey Blancaneaux pourrait bien avoir un successeur. Petit CV des quatre "mousquetons".

Sean Cuenin

17 ans – né le 16 février 2004

Numéro 12 mondial juniors – 1660e ATP

Le cheveu court, ce Varois – mais désormais licencié au Lagardère Paris Racing - dégage une belle solidité en fond de court. La FFT lui a affecté Eric Winogradsky – le coach de Jo-Wilfried Tsonga lors de l’épopée australienne en 2008 – comme entraîneur, preuve qu’elle croit en lui. Il a bien digéré une saison 2020 gâchée par une blessure à l’épaule. L’an passé, il avait bloqué en quart de finale des juniors et il espère bien franchir un palier supplémentaire face à la tête de série numéro 1, le Chinois Shang Juncheg, tombeur sur le fil de Léo Borg, le fils du champion suédois.

Arthur Fils

16 ans – né le 12 juin 2004

Numéro 18 mondial juniors – 1035e ATP

Il a surpris tout le monde en remportant en décembre dernier l’Orange Bowl. Licencié à Saint-Michel sur Orge, il a pris la confiance. Déjà très solide sur le plan physique (1,85m), il a empoché ses premiers points ATP en atteignant une demi-finale dans un 15 000$ en Espagne. Droitier, capable d’accélérer la balle des deux côtés, il s’est ouvert le tableau en dégommant la tête de série n°2. Suivi par l’entraîneur fédéral Jérôme Potier, il affrontera en quart un Espagnol, Daniel Rincon.

Giovanni Mpetshi Perricard

17 ans – né le 8 juillet 2003

Numéro 8 mondial juniors – 1042e ATP

Fils d’un ancien joueur de foot du FC Bourg-Peronnas, "GMP" culmine à près de 2 mètres et sa puissance est dévastatrice. Il se distingue par un revers à une main très élégant. L’an passé, au Challenger d’Aix, il avait tapé son premier Top 200 mais il lui manque encore un gros résultat en Grand Chelem chez les juniors. Victorieux en mars du très prestigieux tournoi juniors de Villena (Espagne) face à Sean Cuenin, le licencié du TC La Pape, près de Lyon, semble mûr. Ce jeudi, il se mesurera à un Ukrainien, Viacheslav Bielinskyi.

Luca Van Assche

17 ans – né le 11 mai 2004

Numéro 17 mondial juniors – 1211e ATP

Né à Bruxelles d’un papa belge et d’une maman italienne, Luca Van Assche a atterri au TC 16. Petit gabarit (1,75m) mais belle technique et super sens tactique. Il aime "cuisiner" ses adversaires. Invité pour les qualifications, il avait bien résisté au premier tour au Suisse Henri Laaksonen, tombeur ensuite de l’Espagnol Bautista-Agut. Teddy Riner et Tony Parker, fondateurs de T & T Global Management, croient en lui puisqu’il a intégré l’écurie des jeunes sportifs. Il jouera sa place dans le dernier carré face à un Espagnol, Daniel Merida Aguilar.