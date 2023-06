Roland-Garros: "Ma famille est nazie", la presse brésilienne révèle d'incroyables messages de Seyboth Wild

Dans une conversation Whatsapp exhumée par le journal O Globo, le joueur brésilien Thiago Seyboth Wild se confie sur ses origines et l’adhésion d’une partie de sa famille à l’idéologie nazie.

Tombeur du Russe Daniil Medvedev, tête de série n°2, lors de son entrée en lice à Roland-Garros, Thiago Seyboth Wild s’est arrêté au troisième tour samedi, s’inclinant en cinq manches (3-6, 7-6, 2-6, 6-4, 6-0) face au Japonais Yoshihito Nishioka. Sensation du tournoi, le Brésilien a puisé dans ses réserves sur le plan physique, mais il n’a pas eu assez d’énergie pour lutter jusqu’au bout, encaissant un sévère 6-0 dans le cinquième et dernier set. Thiago Seyboth Wild a confirmé à la télévision brésilienne qu’il était cuit physiquement, et qu’il avait payé au prix fort son parcours dans le tournoi entamé dans le tableau des qualifications.

Quand le grand-père pose aux côtés d'un certain... Adolf Hitler

Le joueur aurait pu réserver ces confidences aux journalistes qui l’attendaient en conférence de presse, mais il a préféré fuir ses obligations médiatiques. Les raisons de ce désistement ne sont pas connues, mais il est fort probable que les accusations de violences conjugales qui pèsent sur lui n’y soient pas étrangères. Le Brésilien avait déjà refusé d’en parler à l’occasion de la seule conférence de presse qu’il aura donnée dans ce tournoi, s’agaçant ostensiblement face aux questions qui lui étaient posées sur cette affaire par un journaliste. S’il entend rester un joueur de tennis, Thiago Seyboth Wild ne pourra pas toujours fuir les sollicitations, parce que les questions viendront, inlassablement. Surtout qu’une nouvelle affaire potentiellement explosive vient d’éclater le concernant.

O Globo a dévoilé une série de messages échangés avec son ex-compagne Thayane Lima, qui l’accuse de violences physiques et psychologiques, à l’époque où le couple n’avait pas encore rompu. "Ta mère n’aime pas les gays, les noirs et les juifs, c’est ça ?", s’interroge la jeune femme dans l’un des messages publiés par le média brésilien. La réponse du joueur à cette interrogation rhétorique est formelle: "Du côté de ma mère, ma famille est nazie. Littéralement." Dans la suite de la conversation telle qu’elle nous est présentée par O Globo, Thiago Seyboth Wild partage une photo de celui qui serait son grand-père, se tenant debout à côté de l’un des pires dictateurs de l’histoire, Adolf Hitler, responsable de l’un des plus odieux crimes contre l’humanité ayant causé la mort de plus de six millions de personnes.

Seyboth Wild se dit innocent

L’entourage du joueur a fait savoir qu’il démentait "avec force" le contenu de ces révélations, rapporte le journaliste Sebastian Fest.Concernant ses démêlés avec la justice, dans l’affaire des violences conjugales dont il est accusé, Thiago Seyboth Wild a également fait parvenir un communiqué publié dans les colonnes de O Globo: "Face à certains articles et messages publiés cette semaine à mon sujet, je tiens à préciser que les procédures en cours au Brésil, ainsi qu'une procédure pénale dans laquelle je figure en tant que victime, sont soumises au secret. Cela signifie que je ne peux pas faire de déclarations, de commentaires ou exposer des conversations, ce qui devrait également s'appliquer à l'autre partie", déclare-t-il en référence à son ex-compagne.

"Mais surtout, je tiens à rappeler qu'il n'y a pas eu de procès et que je ne peux donc pas être considéré comme coupable. Je n'ai pas encore reçu la convocation du ministère public de Rio de Janeiro car je n'ai plus de résidence fixe au Brésil. J'ai passé les derniers mois à m'entraîner en Argentine ou à participer à des compétitions dans d'autres pays. Il en va de même pour l'autre partie, qui n'a pas non plus été convoquée parce qu'elle ne vit pas au Brésil (ndlr, elle réside aux Etats-Unis). Quoi qu'il en soit, mes avocats ont déjà communiqué à la justice l'adresse de mes parents à Parana. Pour l'instant, je suis totalement concentré sur ma carrière, je suis revenu à mon meilleur niveau de jeu et je suis confiant dans le fait que mon innocence sera prouvée en temps voulu."