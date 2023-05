Roland-Garros: pourquoi Margaux Rouvroy, qualifiée pour le deuxième tour des qualifications, s'est fait tatouer les initiales... de Nick Kyrgios

Tombeuse de Sofia Kenin, ancienne finaliste de Roland-Garros, au 1er tour des qualifications du Grand Chelem parisien, la Française Margaux Rouvroy (n°278) dévoue une passion pour l’Australien Nick Kyrgios.

Encore inconnue du grand public il y a quelques heures, Margaux Rouvroy est pleine de surprises. La joueuse française, classée 278e mondiale, a fait chuter la finaliste de l'édition 2020 Sofia Kenin ce lundi au 1er tour des qualifications de Roland-Garros (6-4, 6-3). Mais, peut-être plus surprenant encore, elle est une fan absolue… de Nick Kyrgios.

Les initiales de Kyrgios tatouées sur le poignet

"Je l’adore, confie-t-elle à propos du facétieux Australien après sa victoire du jour. J’adore sa folie, j’aime bien son jeu, je ne sais pas, c’est comme ça... Je l’admire beaucoup". Une passion au point de se faire tatouer ses initiales sur un poignet: "Ma mère n’était pas contente", se marre-t-elle. Si la joueuse de 22 ans ne l’a pas encore rencontré, elle l’a déjà sollicité, pour son plus grand bonheur: "Il m’a reposté sur sa story Instagram il y a trois ans, c’était le plus beau jour de ma vie!"

Rouvroy est aussi revenue sur son succès de prestige face à la lauréate de l’Open d’Australie 2020 et ancienne 4e joueuse mondiale, avant de se frotter à la Biélorusse Iryna Shymanovich. "Je n’avais pas du tout envie de venir pour faire de la figuration et un joli score, confie-t-elle. Je savais que j’aimais bien son jeu. C’est sûr que c’est un peu impressionnant, elle a gagné un Grand Chelem, elle a fait une finale à Roland-Garros. Mais j’y croyais à 1000% avant de jouer. On a toutes deux bras, deux jambes. On peut battre n’importe qui donc il n’y a rien aucune raison que je rentre sur le court en sachant que le vais perdre le match".