Roland-Garros: proche d'un gros coup, Herbert s'incline contre Sinner

Malgré une balle de match en sa faveur dans le 4e set, le Français Pierre-Hugues Herbert s'est incliné ce lundi contre l'Italien Jannik Sinner, 19e mondial, au premier tour de Roland-Garros.

Pour la première fois depuis 2016, Pierre-Hugues Herbert ne verra pas le deuxième tour de Roland-Garros. Opposé ce lundi au jeune phénomène italien Jannik Sinner (19 ans, 19e mondial), le Français s'est vaillamment battu, il s'est même procuré une balle de match dans le 4e set... pour finalement s'incliner en cinq manches (6-1, 4-6, 6-7, 7-5, 6-4) et 3h30 de jeu.

Sinner, quart de finaliste sur la terre battue de la Porte d'Auteuil en 2020, et plus récemment finaliste du Masters 1000 de Miami et demi-finaliste de l'ATP 500 de Barcelone, affrontera au deuxième tour son compatriote Gianluca Mager, tombeur de l'Allemand Peter Gojowczyk.

Les cinq jeux d'affilée qui font mal

Pour Herbert, la rencontre a très mal débuté. Breaké d'entrée, balayé dans le premier set, le numéro 85 à l'ATP a d'abord semblé dans un jour sans. Mais il s'est ensuite réveillé, et a élevé son niveau de jeu dans la deuxième manche - alors que Sinner paraissait diminué physiquement - pour recoller.

Dans le troisième set, le Français a fait preuve d'une certaine force mentale: malgré deux breaks d'avance effacés par Sinner, Herbert est parvenu à remporter le jeu décisif pour mener deux sets à un et prendre l'ascendant. Malheureusement, il n'a pas su conclure.

A 5-4 pour Herbert dans le quatrième set, Sinner a sauvé une balle de match sur son service... puis remporté cinq jeux d'affilée, pour mener 2-0 dans la dernière manche. Un passage à vide fatal au Tricolore, qui n'a jamais réussi à reprendre le service de son adversaire par la suite.