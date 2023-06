Roland-Garros: Rinderknech a savouré l’ambiance foot dans les tribunes

Arthur Rinderknech a disputé et perdu son deuxième tour à Roland-Garros dans une ambiance survoltée sur le court Suzanne-Lenglen, jeudi. Une ambiance "foot européen" qui a beaucoup plu au Français malgré la défaite.

Certains y ont vu de l’irrespect ou un manque de tenue, d’autres une ambiance incandescente pour accompagner le dernier Français en lice à Roland-Garros. Le public du Suzanne-Lenglen était survolté jeudi lors du match du deuxième tour entre le Français Arthur Rinderknech et l’Américain Taylor Fritz, finalement vainqueur après avoir perdu la première manche (2-6, 6-4, 6-3, 6-4). A fond derrière Rinderknech, le public a souvent chahuté son adversaire avant de le huer à l’issue de la rencontre quand ce dernier a pointé son index sur la bouche. Soutenu comme rarement, le joueur français, lui, a apprécié cette ambiance similaire qu’il avait vécue (contre lui) contre l’Australien Alexi Popyrin à l’Open d’Australie en janvier 2022.

"Les Australiens étaient bien plus bourrés que les Français ce soir"

"Je suis pour avoir cette ambiance un peu foot européen, a-t-il confié à l’issue du match. C’était comparable, c’était presque exactement ça. Je pense qu’il y avait un peu plus de monde sur le Lenglen qu’en Australie. Mais je pense que les Australiens étaient bien plus bourrés que les Français ce soir. Je n’étais pas du côté de Fritz ce soir, je ne sais pas si on lui glissait des petits mots doux du côté des tribunes mais c’était le cas pour moi. C’était très comparable. J’ai eu trois ou quatre fois des grosses ambiances en Australie contre des Australiens. Ça faisait plaisir d’en avoir une à la maison. Ça ne me donne qu’envie de continuer à travailler pour revivre des expériences contre des très grands joueurs."

Interrogé sur les raisons de ce brouhaha en tribunes, celui qui a pris ses quartiers à côté de Rennes tente une explication. "Je me doutais qu’on allait avoir une belle petite ambiance ce soir mais c’est vrai quelques petits trucs se sont accumulés: dernier match de la soirée, Gaël (Monfils, forfait) qui n’a pas joué ce soir malheureusement, a-t-il énuméré. On a peut-être récupéré un peu (de public) du Chatrier, je ne sais pas. Mais c’est vrai que c’était de la folie, c’était génial. J’avais envie de leur donner ce cinquième set, je le touchais du doigt, je l’avais dans la raquette, ce n’était pas loin."

"J’ai fait un bon match, ça fait plaisir, conclut-il. Il y a six semaines, j’étais avec le doc en train de me poser la question si je me faisais opérer ou pas. On m’aurait dit: ‘tu vas être à l’arrache en quatre sets avec un public en folie sur le Lenglen, tu vas tenir dans le jeu un top 20(, j’aurais signé de tout ce que j’ai. Je vais me satisfaire de ça ce soir. "