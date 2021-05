Roland-Garros: sur quelle chaîne regarder le tournoi

Alors que l'édition 2021 de Roland-Garros (30 mai au 13 juin) débute ce dimanche, pas mal de nouveautés sont à noter au niveau de la diffusion.

Sept mois après la fin de l'édition 2020, décalée en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, Roland-Garros est de retour pour le plus grand plaisir des fans de la petite balle jaune. D'autant que le public aussi pourra également faire son retour dans des conditions plus "normales", avec six zones prédéfinies qui permettront aux spectateurs de profiter des matchs sur les différents courts de la Porte d'Auteuil du 30 mai au 13 juin.

L'historique France TV et le nouveau Amazon

Mais pour celles et ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir être sur place, le dispositif de diffusion du Grand Chelem parisien évolue un peu cette année. France Télévisions retransmettra l'ensemble des rencontres - à l'exception des "night sessions" - sur ses chaînes à savoir France 2, France 3, France 4 ainsi que sur sa plateforme digitale France.TV, notamment pour les matchs de début de journée, à partir de 11 heures.

C'est la grande nouveauté de cette édition 2021 : l'arrivée d'Amazon Prime dans le ballet des diffuseurs. La plateforme américaine s'est adjugée les droits des dix sessions de soirée du tournoi, programmées du lundi 31 mai au mercredi 9 juin. Elle diffusera également, via son site Amazon Prime Video, les matchs du court Simonne-Mathieu ainsi que les demi-finales et la finale du Grand Chelem tricolore. Ces trois derniers matchs seront également diffusés par France Télévisions.

France Télévisions :

- tous les matchs du tournoi à l'exception des "night sessions" sur France 2, France 3 et France 4 ainsi que sur la plateforme france.tv (à partir de 11 heures)

Amazon :

- les 10 "night sessions" de Roland-Garros, du 31 mai au 9 juin, ainsi que tous les matchs du court Simonne-Mathieu et les demi-finales et la finale du tournoi, le tout sur sa plateforme Amazon Prime Video

Qui pour stopper Nadal ?

Une imposante statue de 3 m en acier inoxydable accueille désormais le spectateur à Roland-Garros: Rafael Nadal en majesté et en plein effort est le maître des lieux et compte le prouver une 14e fois pour porter le record de titres du Grand Chelem à 21.

Son principal rival Novak Djokovic pourrait se trouver face à lui dès les demi-finales, ce qui pour l'entraîneur du Serbe, Goran Ivanisevic, est préférable à un duel en finale où l'Espagnol aurait un ascendant psychologique. La jeune garde, Stefanos Tsitsipas en tête, semble prête à l'exploit. Et pourtant, selon les mots de Patrick Mouratoglou, coach du Grec, la question qui se pose cette année encore à l'entame du Majeur parisien est bien celle-ci: "Qui Nadal battra-t-il en finale ?"

"Personne n'est invincible", a cependant prévenu le roi de la terre battue lors d'un entretien avec l'AFP avant le tournoi.