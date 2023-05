Tennis: Alcaraz récupère son trône

Carlos Alcaraz se retrouve une nouvelle fois sur le toit du monde. De retour au sommet de l’ATP, l’Espagnol était devenu le plus jeune numéro un mondial de l’histoire en 2022. Djokovic, de son côté, est relégué au troisième rang après sa défaite contre Holger Rune en quart de finale du tournois de Rome (6/2,4/6,6/2). se retrouve une nouvelle fois sur le toit du monde. De retour au sommet de l’ATP, l’Espagnol était devenu le plus jeune numéro un mondial de l’histoire en 2022. Djokovic, de son côté, est relégué au troisième rang après sa défaite contre Holger Rune en quart de finale du tournois de Rome (6/2,4/6,6/2).

Il ne manquait pas grand-chose au prodige de Murcie pour repasser numéro un. Carlos Alcaraz n’avait qu’à disputer le 1er tour du Master 1000 de Rome pour reconquérir sa couronne. Après s’être fait délogé par Djokovic lors du tournois de Miami, Alcaraz n’aura séjourné que deux mois au rang de numéro deux mondial. Le Serbe en revanche est redescendu à la troisième place du podium, juste derrière Medvedev qui a remporté le tournois italien 7/5-7/5 face à Holger Rune, son premier titre sur terre battue. Un avantage conséquent pour le Russe qui, grâce à sa place, ne pourra se confronter au numéro un mondial avant la finale de Roland Garros.

Premier sans gagner

Alcaraz et Djokovic n’ont pas vraiment excellé sur ce tournois. L’Espagnol s’est fait sortir dès le troisième tour par Fabian Marozsan, classé au-delà du top 100, et le Serbe s’est incliné en quarts de finale contre Holger Rune. Le Danois s’est fait éliminer en finale mais a malgré tout gagné une place dans le classement et passe 6e, son record personnel. Un grand absent: Rafael Nadal, qui a annoncé son forfait pour Roland Garros, perd encore une place et se retrouve 15e. Le mois prochain, il disparaitra du top 100 pour la première fois en 20 ans. La légende espagnole n’avait pas raté le rendez-vous parisien depuis 2005.

Onze Français figurent toujours dans les 100 premiers mondiaux avec Ugo Humbert en tête de liste à la 38e position. Le joueur de 24 ans a remporté samedi 20 mai le Challenger de Bordeaux après avoir battu Wawrinka et Gasquet.