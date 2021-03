Tennis: Bartoli estime que Paire doit être sanctionné

Les frasques de Benoît Paire sur les courts de tennis agacent Marion Bartoli. L'ancienne joueuse, vainqueure de Wimbledon en 2013, a estimé que l'ATP devait "prendre ses responsabilités".

Le comportement de Benoît Paire ne fait pas rire tout le monde, bien au contraire. Depuis plusieurs mois, le tennisman français, démotivé par le contexte actuel et les restrictions sanitaires, traîne son spleen sur les courts. Le 18 mars dernier, il affirmait même à nos confrères de L'Équipe continuer de jouer juste pour gagner de l'argent. "J’arrive, je prends un peu d’argent et je pars au tournoi suivant: je fais mon boulot", résumait-il.

Crachat sur le court, jurons, fin de match bâclée, provocation sur les réseaux sociaux... Mi-mars, lors du tournoi de Buenos Aires - un exemple parmi tant d'autres - le natif d'Avignon avait complètement dégoupillé. De quoi profondément agacer Marion Bartoli, qui l'a fait savoir au cours d'un débat organisé par le site internet Tennis Majors.

"Son comportement nuit au tennis"

"Son comportement nuit au tennis. Quand les jeunes voient que tu peux faire ça en toute impunité, ça me pose problème". L'ancienne joueuse française, vainqueure de Wimbledon en 2013, exhorte même les dirigeants du tennis mondial à réagir. "L'ATP doit prendre ses responsabilités", clame-t-elle.

A Buenos Aires, le comportement de Benoît Paire avait poussé l'ATP a infligé une amende de 5 500 euros au joueur français, actuel 33e joueur mondial. Le Comité d'éthique de la Fédération française de tennis l'avait également rappelé à l'ordre, poussant Benoît Paire à envoyer une lettre d'excuse à l'instance.

Les propos de Marion Bartoli interviennent alors que le Français a de nouveau été battu au premier tour d'un tournoi. Samedi, il a été sorti en deux sets par l'Italien Lorenzo Musetti (19 ans, 94e mondial) pour son entrée en lice au Master 1000 de Miami. Les déclarations de l'ancienne joueuse pourraient relancer la tension avec Paire, eux qui avaient eu un accrochage médiatique en 2019. Bartoli avait ainsi critiqué l'attitude du joueur français lors de son élimination au 2e tour de l'US Open face à Bedene.

"Inadmissible du début jusqu'à la fin, impardonnable, inqualifiable. On dirait un enfant de 8 ans qui a perdu son match dans un petit club du tournoi local et qui dit 'Eh ben non alors, il a été méchant avec moi alors je ne vais pas lui serrer la main et puis je vais partir'", avait déclaré Bartoli à Eurosport, provoquant un tweet de réaction de Paire lui rappelant qu'elle n'avait pas salué un jour Virginie Razzano après une rencontre. Une tension qui avait conduit également au fameux "Santé Marion" lancé par Paire lors d'une soirée arrosée en vacances.