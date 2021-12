Tennis: Benoît Paire de nouveau testé positif au Covid-19

Dans un message posté dans la nuit sur ses réseaux sociaux, le joueur français indique avoir été testé une nouvelle fois positif au Covid-19, remettant en cause sa participation au prochain Open d'Australie.

C'est peut-être la fois de trop pour Benoît Paire. Testé positif plusieurs fois au Covid-19 depuis le début de la pandémie, le tennisman français l'a été de nouveau ces dernières heures. Cela alors que les joueurs et joueuses sont sur le pied de guerre au moment de s'envoler pour l'Australie pour y disputer le premier Grand Chelem de la saison (17 au 30 janvier 2022), tentant tant bien que mal de passer entre les mailles du filet du virus.

Le ras-le-bol de Paire, qui en appelle au soutien de l'ATP

Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, le 46e mondial confesse son ras-le-bol de la situation, pointant sa détresse mentale au moment d'affronter cette épreuve pour la énième fois. "À cause de toutes ces quarantaines passées dans une chambre à l'autre bout du monde, je ne me sens pas très bien dans ma tête !", explique-t-il notamment, avant d'ajouter que "l'année dernière a été difficile et cette année commence de la même façon".

Précisant qu'il est pour le vaccin "à 100%", Benoît Paire regrette les précautions que doivent prendre les professionnels du circuit pour continuer à pratiquer leur sport. Il en appelle également à l'ATP afin de savoir quelles dispositions l'organisme régulant le circuit masculin prévoit pour les joueurs touchés à plusieurs reprises par le virus.

Si les mesures telles que la bulle sanitaire et la quarantaine imposée se sont un peu allégées par rapport à 2021, les organisateurs de l'Open d'Australie entendent toutefois faire respecter un protocole strict à celles et ceux qui viendraient disputer le tournoi : test de moins de 72 heures avant le départ, test à l'arrivée, autre test six jours plus tard... De quoi rendre un peu parano et ultra-prudent, dans la crainte d'une mauvaise nouvelle. En cas de test positif une fois sur le territoire, une quarantaine de 10 jours devrait être respectée. De quoi mettre fin aux espoirs de préparation sereine pour les joueurs et joueuses...