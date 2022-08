US Open: deux bulles et des doutes sur la fin de saison, Paire sorti d'entrée

Opposé au Britannique Cameron Norrie au premier tour de l’US Open, Benoît Paire n’a pas réalisé d’exploit ce mardi à New-York. Si le Français s’incline sur un score sec en trois manches dont deux sans marquer de jeu (0-6, 6-7, 0-6), il pourra regretter les opportunités manquées dans le deuxième set.

"Je n’ai même plus envie de m’énerver sur un terrain de tennis. Ce n’est pas bon signe, si je ne m’énerve pas, c’est que je m’en fous". Pour la septième fois sur les huit derniers tournois du Grand Chelem, Benoît Paire ne verra pas le deuxième tour.

Une déception de plus, loin d’être une surprise au regard de l’identité de son bourreau: Cameron Norrie, tête de série numéro 7 de l'US Open. Mais il y avait sans doute de quoi faire mieux dans ce drôle de match finalement perdu assez lourdement (0-6, 6-7, 0-6).

13 doubles fautes dont 3 dans le jeu décisif

Retombé à la 173e place mondiale, le Français met un set à entrer dans son match, le temps d’encaisser un cinglant 6-0. Mais il retombe dans ses travers au moment de servir pour la deuxième manche à 5-3 et balance le jeu décisif quelques minutes plus tard, perdu 7-1 après notamment trois doubles fautes. Un set qui aura été marqué par une interruption de jeu à 3-3 liée à un malaise dans le public, permettant à Paire de s’offrir une sieste au fond du court, à l’ombre.

Mais il connaîtra un nouveau coup de chaud dans la troisième manche, abandonnée au 9e joueur mondial en vingt petites minutes de jeu, sur un nouveau score de 0-6, et s’incline finalement en 1h38 de jeu à peine. Pas aidé par ses 57 fautes directes dont 13 doubles fautes, Benoît Paire quitte donc New York sur ce triste résultat, qui laissera de nouveaux regrets.

"Je ne suis pas sûr de continuer la saison"

"J’ai fait ce que j’ai pu, je menais 5-3, regrette le joueur à l'issue du match. J’aurai pu prendre ce second (set), ça m’aurais fait du bien pour la tête. Il y a encore mes démons qui sont revenus, les doubles fautes et après c’est reparti… c’est tout le temps pareil".

Avant d'annoncer que sa fin de saison s'inscrit entre parenthèses: "Franchement, je me laisse aller et on verra ce que ça donne. Je ne suis pas sûr de continuer la saison. Je vais peut-être arrêter là et je verrai si je reprends l’année prochaine. Pour l’instant, j’ai besoin peut-être d’un peu de repos."

"Je vais partir, prendre un peu de temps pour moi, poursuit Paire, qui répète ne pas prendre de plaisir sur le court. Je ne sais si je vais me bagarrer, je n’en sais rien. Même sur les Grands Chelems, j’ai du mal à me bagarrer. Ce que j’espère, c’est qu’un jour je vais retrouver une motivation, un truc qui me va me faire aimer le tennis."

"Je préfère être chez moi"

Si le joueur "ne pense pas" avoir disputé son dernier match en Grand Chelem, cela ne semble donc pas sa priorité du moment. "Pour l’instant, je suis le plus heureux quand je suis chez moi et le plus malheureux quand je suis sur un tournoi, souffle-t-il. Ça reste le résumé de ces deux dernières saisons."

"Je suis déjà en train de penser à ce que je vais faire après, à quelle heure est mon vol, conclut-il calmement. Mes potes ne sont pas ici, ils sont chez moi. Ma famille est chez moi, mon chien est chez moi, il n’y a que moi qui suis là. L’ambiance ne va pas me manquer, je préfère être chez moi."