Tennis: "Je veux gagner des matchs et revenir sur le circuit", Benoit Paire a retrouvé l'appétit au Portugal

Disparu du circuit ATP depuis sa défaite à l'US Open, Benoît Paire s'est exilé en dehors des frontières de l'Hexagone pour retrouver la confiance. Actuellement à Lisbonne, il s'est confié à Bola Amarela sur ses ambitions, élevées.

Depuis plusieurs mois, Benoît Paire était méconnaissable, comme éteint. Après avoir envisagé d'arrêter sa carrière, l'actuel numéro 165 à l'ATP semble avoir retrouvé le goût du tennis, en dehors de France, où la pression pèse moins sur ses épaules: "Jouer à domicile est un peu délicat pour moi en ce moment. Les gens attendent beaucoup de moi. J'étais numéro 18 mondial, alors quand je reviens, ils s'attendent à ce que je gagne toujours. Mentalement, je n'étais pas prêt à jouer mon meilleur tennis, alors j'ai pensé qu'il valait mieux être dans un endroit plus calme au Portugal, profiter de mon tennis", a calmement confié Benoît Paire à Bola Amarela.

Eliminé ce vendredi en quart de finale du Challenger de Lisbonne, sur terre battue, le Français se satisfait de son niveau peu a peu retrouvé, et affiche des ambitions élevées, bien loin de ses déclarations très pessimistes qui laissaient présager une fin de carrière anticipée.

"Je pense que si je vais bien mentalement et que je me sens bien physiquement, je peux revenir à mon meilleur niveau et être à nouveau dans le top 30 ou le top 20. Je dois commencer ici aux Challengers, gagner des matchs et des tournois."

Retrouver le circuit ATP ou renoncer définitivement

A 33 ans, même s'il veut prendre le temps de revenir, Benoît Paire est un homme pressé. "Ce n'est pas facile de trouver la motivation mais je sais pourquoi je suis ici. Je ne joue pas ces tournois pour l'argent, mais parce que je veux gagner des matchs et revenir sur le circuit. Si j'ai l'impression que je ne peux pas jouer aux tournois ATP, j'arrêterai de jouer au tennis", a t-il avoué.

Le natif d'Avignon avait tristement quitté le circuit ATP fin août, par une sèche défaite contre Cameron Norrie (6-0, 7-6, 6-0) au premier tour de l'US Open.