Tennis: "Des publics que tu ne peux pas contrôler", l'échange étonnant entre Rune et l'arbitre à Madrid

Outsider du Masters 1000 de Madrid, Holger Rune a été éjecté dimanche par le local Alejandro Davidovich Fokina, dans une ambiance de corrida. La tension est montée d'un cran après un incident de ligne, la tête de série n°6 faisant mine d'effacer une marque contestée, avant de prendre une leçon de morale de l'arbitre de chaise.

Renversé au terme d’un combat palpitant, dimanche au 3e tour du Masters 1000 de Madrid, Holger Rune a encore fait valoir son statut de John McEnroe moderne. Guidé par son caractère explosif, toujours à la limite, le jeune Danois (20 ans, n°7 mondial) a livré un duel passionnant avec le local Alejandro Davidovich Fokina, vainqueur en trois sets et plus de 3 heures (7-6, 5-7, 7-6).

Une rencontre disputée dans une ambiance de corrida après un incident intervenu peu après la demi-heure de temps de jeu. Au coeur du premier set, le Scandinave a fait mine d'effacer une marque alors que l'Espagnol de 23 ans était lui en plein débat avec l'arbitre concernant celle-ci.

"Ils seront pires si tu continues"

Le geste de Rune a provoqué l'ire du public espagnol, qui l'a pris en grippe durant toute la rencontre. Ne manquant pas une occasion de le conspuer et de le chambrer sur chaque faute de première balle. Exaspéré par l'attitude des supporters locaux, le Danois s'est plaint auprès de l'arbitre de chaise, qui n'a pas manqué de le sermonner sur sa propre attitude.

"Je te l'ai dit déjà une fois à Monte-Carlo, mais ce n'était pas grave: il y a des publics que tu ne peux pas contrôler si tu fais des choses comme ça. Et ils seront pires si tu continues à le faire. Si tu te contentes de jouer au tennis, ils ne feront rien d'autre", lui a expliqué le juge-arbitre dans un échange assez rare entre un officiel et un joueur.

"Que Rune ait effacé la marque, je l'ai compris, mais cela n'avait pas d'importance car on ne pouvait pas change les choses, donc je m'en fichais. Les gens ont été agacés et grâce au geste de Rune le public m'a alors beaucoup plus soutenu", s'est satisfait son adversaire, le 35e joueur mondial, qualifié pour les huitièmes de finale à Madrid au sortir de sa victoire la plus accrochée de la saison.