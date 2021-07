Désormais mariée à Monfils, Svitolina explique pourquoi elle ne changera pas de nom en tennis

Récemment mariée à Gaël Monfils, Elina Svitolina ne portera pas le nom du Français, comme elle l’a expliqué ce dimanche après son premier match dans les Jeux olympiques de Tokyo 2021. Elle poursuivra sa carrière sous son nom de naissance, avant de changer après sa carrière.

Elina Svitolina a mis fin au suspense, elle ne s’appellera pas Elina Monfils, malgré son union récente avec le 18e joueur mondial. La joueuse ukrainienne continuera sa carrière sous son nom de naissance, même si plusieurs sites spécialisés avaient modifié son nom, laissant croire un temps à un nouveau patronyme. La joueuse aussi s'était elle-même renommée Elina Monfils sur ses réseaux sociaux.

"Je ne sais pas pourquoi ces sites ont changé mon nom de famille, a déclaré la joueuse au média ukrainien BTU après son entrée en lice réussie face à Siegmund aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 (6-3, 5-7, 6-4). Apparemment, ils ont vu que je l'ai changé sur mes réseaux sociaux. Mais je jouerai toujours sous le nom Svitolina, ce n'est qu'après ma carrière que je changerai de nom de famille pour ma vie personnelle."

"J'ai accompli beaucoup de choses sous ce nom"

Sixième joueuse mondiale, Elina Svitolina veut conserver le nom avec lequel elle a remporté 15 titres en carrière, dont le Masters en 2018, et atteint deux demi-finales de Grand Chelem (Wimbledon et US Open 2019). "J'ai accompli beaucoup de choses sous ce nom et je m'appelle Svitolina, insiste-t-elle. Mon père serait très contrarié si je changeais mon nom de famille et jouais sous le nom de Gaël (rires). Je suis fier d'être Svitolina, ma carrière de tennis sera toujours associée à ce patronyme."

Alors que son mari a été sorti dès son entrée en lice à Tokyo face au Biélorusse Ivashka au bout d’un combat de trois heures (6-4 4-6 7-5), Elina Svitolina disputera ce lundi un deuxième tour face à l’Australienne Tomljanovic et tentera de faire mieux qu'à Rio en 2016, où elle avait été sortie en quarts de finale.