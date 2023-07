Tennis: Fils corrige Ruud à Hambourg et affrontera Zverev, tombeur de Van Assche

Le jeune Français Arthur Fils, 19 ans, s'est offert une victoire de prestige (6-0, 6-4) contre le n°4 mondial Casper Ruud, pour se hisser en demi-finales du tournoi ATP 500 de Hambourg, sur terre battue.

Une performance de très haut vol pour Arthur Fils. Le 71e joueur mondial a corrigé Casper Ruud, pourtant finaliste du dernier Roland-Garros et tête de série n°1 du tournoi de Hambourg, ce vendredi en quart de finale (6-0, 6-4). Le jeune Français, porté par un coup droit dévastateur, a d'abord pris la première manche avec autorité, ne laissant aucun répit à son adversaire sur la terre battue allemande.

Le second set a été plus serré. Le Norvégien s'est bien battu pour revenir dans le match, mais Fils est resté solide sur son service avant de breaker dans le 10e jeu et s'offrir une victoire retentissante en 1h18. Il s'agit assurément du succès le plus important de sa jeune carrière sur le circuit ATP, son premier contre un joueur aussi haut classé.

Zverev dompte Van Assche pour rejoindre Fils

En demi-finale, Fils affrontera l'Allemand Alexander Zverev, vainqueur un peu plus tôt d'un autre joueur tricolore, Luca van Assche. Ce dernier s'est incliné également en deux sets (6-3, 6-4). Van Assche, également âgé de 19 ans, a eu une entame délicate en se trouvant rapidement mené 3-0 après avoir lâché sa mise en jeu. Malgré un sursaut, il n'a jamais réussi à inverser la tendance et c'est logiquement Zverev qui a servi pour empocher la première manche.

Le natif de Woluwe (Belgique), parti pour égaliser après avoir mené 4 jeux à 1, dont un break confirmé, a ensuite connu un véritable trou d'air. Incapable de réagir, il a laissé l'ancien n°2 mondial refaire son retard et aligner cinq jeux consécutifs pour s'imposer en une heure et demie.