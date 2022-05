Tennis: grosse tuile pour Gaël Monfils, forfait pour Roland-Garros

Ce lundi, Gaël Monfils a annoncé son forfait pour Roland-Garros (22 mai au 5 juin). Le Français, meilleure chance tricolore Porte d'Auteuil, va se faire opérer au talon droit.

Très mauvaise nouvelle pour le tennis français à moins d'une semaine de Roland-Garros. Ce lundi, Gaël Monfils a annoncé son forfait pour le Grand-Chelem, qui se déroulera à Paris du 22 mai au 5 juin. Le N°1 français, meilleure chance tricolore Porte d'Auteuil, va se faire opérer au talon.

"Je suis au regret de vous annoncer mon retrait de l’Open Parc de Lyon et de Roland Garros la semaine prochaine, indiqué le tennisman sur Twitter. Je suis gêné depuis Monte-Carlo par une épine calcanéenne au talon droit qui m’empêche de me déplacer sur le court. J’ai donc pris la décision de faire une petite intervention afin de traiter le problème pour pouvoir reprendre les tournois au plus vite. Je vous tiendrai au courant de ma date de reprise dès que possible."

Une blessure au pied qui l'embête depuis le mois d'avril

N°22 mondial, Monfils venait de renoncer au Master 1000 de Rome, la semaine dernière, pour cette même blessure au pied. En avril, ce pépin phyisique l'avait également privé du Master 1000 de Monte Carlo puis du tournoi de Barcelone. Son dernier match sur le circuit ATP remonte au 3 mai dernier, à Madrid, où il avait perdu dès le 2e tour contre Novak Djokovic.

Après son excellent parcours à l'Open d'Australie, où il s'était hissé jusqu'en quart de finale, Monfils n'aura pas l'occasion de confirmer sur le deuxième Grand-Chelem de la saison. Il ne sera donc pas engagé sur les cours parisiens pour le dernier tour de piste de Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon, qui prendront tous les deux leur retraite à la fin de la saison. Décidément pas une année facile pour le tennis français.