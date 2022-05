Roland-Garros: Mauresmo promet d'être "vigilante vis-à-vis des joueurs russes"

La nouvelle directrice de Roland-Garros sera attentive à ce que les joueurs russes pourront exprimer comme opinion s'agissant de la guerre en Ukraine pendant l'édition 2022 du tournoi (22 mai - 5 juin).

Wimbledon a annoncé il y a un mois sa décision d’exclure Russes et Biélorusses de son édition 2022. Un choix vivement contesté par les circuits ATP et WTA qui a été porté à la connaissance des autres tournois du Grand Chelem, et notamment de Roland-Garros (22 mai - 5 juin), qui le précède dans le calendrier. "Oui, les organisateurs nous ont informés avant de l’officialiser", a confirmé au JDD la nouvelle directrice de Roland-Garros, Amélie Mauresmo.

"Ils ne soutiennent pas l'invasion en Ukraine"

"On a pris acte, mais c’est vrai que ce n’est pas notre position", a-t-elle ajouté. C’est dans ce climat très particulier que l’ancienne n°1 mondiale et capitaine de Fed Cup va étrenner ses nouvelles fonctions. Et si la Fédération française de tennis est plutôt alignée "sur une politique de stricte neutralité pour les Russes et les Biélorusses", Amélie Mauresmo promet d’être vigilante, et impitoyable si besoin.

"Ils ne peuvent peut-être pas le dire, mais je sais qu’ils (ndlr, les joueurs russes et biélorusses) ne soutiennent pas l’invasion en Ukraine. Reste qu’on sera très vigilants sur ce qu’ils pourront exprimer, par exemple dans la presse. Et pas du tout tolérants si un joueur venait à franchir la ligne", promet-elle. La décision de Wimbledon est une première dans le tennis mondial. Sur les circuits ATP et WTA, les joueurs russes et biélorusses sont autorisés à jouer sous bannière neutre.

Rafael Nadal avait estimé cette décision "très injuste", à l’instar de Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas, s’attirant les foudres de l’Ukrainien Sergiy Stakhovsky, parti au front rejoindre l’armée de réserve de son pays. L’ancien 31e mondial a soutenu cette décision sans s’en réjouir, assurant que cela devait être fait.