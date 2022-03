Tennis: Herbert satisfait de la suppression du pass vaccinal

Pierre-Hugues Herbert, l'un des rares joueurs encore non-vaccinés du circuit ATP, accueille avec soulagement la fin du pass vaccinal à partir du 14 mars.

Pierre-Hugues Herbert, le tennisman français de 30 ans, qui est, avec Novak Djokovic, l'un des rares joueurs à ne pas être vacciné, a confié à RMC Sport son soulagement après l'annonce faite par Jean Castex jeudi midi. Le Premier ministre a annoncé la fin du pass vaccinal à compter du 14 mars, mesure qui empêchait les joueurs non-vaccinés de s'engager sur les tournois en France.

Herbert pourra donc s'aligner à Roland-Garros (22 mai - 5 juin) : "C'est la bonne nouvelle aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir jouer à Roland-Garros."

Pierre-Hugues Herbert, sélectionné en Coupe Davis ce week-end, pourra jouer Roland-Garros en mai. © Icon Sport

Herbert "content pour tout le monde"

Le 112e joueur mondial a confié ne pas être soulagé simplement pour sa situation personnelle : "Je suis très content pour tout le monde, je pense qu’on a subi une période assez complexe ces deux dernières années, qu’on soit vacciné ou non. Si aujourd’hui, ces décisions ont été prises au gouvernement, c’est que les chiffres sont bons. J'espère fortement qu'on sort de cette pandémie."

L'Alsacien reste tout de même préoccupé par la situation en Ukraine : "Je suis prêt à tout, il peut se passer encore plein de choses et je suis surtout triste qu’en sortant de cette pandémie, on subisse ce qu’il se passe en Ukraine. Très sincèrement, c’est une période compliquée, j’ai 30 ans aujourd’hui mais je n'ai pas le sentiment d’avoir vécu ce qu’on a vécu ces deux dernières années et c’est quelque chose qu’on subit tous donc je suis déjà content que potentiellement, on sorte du sujet COVID."

Pierre-Hugues Herbert, qui n'a disputé que cinq tournois depuis le début de la saison, tous en France, disputera avec Nicolas Mahut le double du barrage de Coupe Davis entre la France et l'Equateur les 4, 5 et 6 mars.