Covid-19: stades, Djokovic à Roland-Garros... ce que change la fin du pass vaccinal pour le sport

Le pass vaccinal ne sera plus en vigueur à partir du 14 mars dans les établissements sportifs et tous les autres lieux où il est actuellement appliqué. Ce qui devrait notamment permettre à Novak Djokovic de disputer Roland-Garros.

Il n'y aura plus de pass vaccinal à partir du lundi 14 mars. Le Premier ministre Jean Castex a officiellement annoncé ce jeudi la suspension de ce dispositif, qui concernait notamment les enceintes sportives et les salles de sport. La fin du port du masque en intérieur a aussi été prononcée pour cette date (sauf dans les transports en commun et les établissements médicaux).

Le pass vaccinal est demandé depuis le 24 janvier pour les personnes de 16 ans et plus souhaitant accéder aux établissements sportifs couverts et en plein air. À partir du 14 mars, il ne sera donc plus nécessaire de disposer d'un schéma vaccinal complet contre le Covid-19, d'un certificat de rétablissement du coronavirus ou d'un certificat de contre-indication à la vaccination pour assister par exemple à un match de Ligue 1.

Les sportifs aussi concernés

La fin du pass vaccinal ne concerne pas seulement les spectateurs, mais aussi les personnes qui travaillent dans les lieux concernés. Ce qui inclut donc les sportifs. Ainsi, Novak Djokovic, privé d'Open d'Australie parce qu'il n'était pas vacciné contre le coronavirus, sera en principe autorisé à disputer le tournoi de Roland-Garros 2022 (16 mai-5 juin).

Le champion serbe, désormais n°2 du tennis mondial masculin, avait fait savoir en février qu'il était "prêt à payer le prix" pour son choix de ne pas se vacciner. "Les principes qui conduisent à la prise de décision concernant mon corps sont plus importants qu'un titre ou que quoi que ce soit. J'essaie d'être en accord avec mon corps autant que je le peux", avait-il déclaré.