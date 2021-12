Covid: Herbert, non vacciné, renonce à sa participation à l'Open d’Australie

Pierre-Hugues Herbert a choisi de ne pas participer à l’Open d’Australie en janvier 2022. Le Français a expliqué vendredi qu’il renonçait en raison de son classement en simple et de sa volonté de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19 avant le premier tournoi du Grand Chelem de l’année.

Favori du tournoi de double masculin avec son acolyte Nicolas Mahut, Pierre-Hugues Herbert a choisi de ne pas participer au prochain Open d’Australie du 17 au 30 janvier 2022. Réticent à se faire vacciner contre le Covid-19, le Français de 30 ans a donc décidé de faire l’impasse sur le premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

"Je vais commencer l’année par des tournois de seconde zone en Italie, a confié le joueur tricolore en marge d’un déplacement dans un collège alsacien et cité par le journal L’Alsace. En effet, je n’irai pas en Australie cette année. Mon classement a baissé, je suis 110e à l’ATP aujourd’hui, j’ai donc fait ce choix de commencer par des tournois un peu plus faibles en Europe."

"C’est un choix personnel de ne pas me faire vacciner"

Si les organisateurs ont un temps envisagé d’interdire les non-vaccinés, ces derniers devraient finalement pouvoir participer mais en faisant face à des conditions drastiques à Melbourne. Une situation compliquée et conjuguée à son classement en simple en-dehors du top 100 qui ont donc mené à la décision de Pierre-Hugues Herbert.

"Personnellement, je ne suis pas vacciné et le voyage en Australie n’était pas envisageable pour moi. Je fais donc comme je peux. Mais, de par mon classement en simple, c’est peut-être un mal pour un bien de commencer par des plus petits tournois, ici en Europe, a encore estimé Pierre-Hugues Herbert. C’est un tout. Mais c’est sûr qu’à partir du moment où je ne pouvais pas y aller sans être vacciné, ça compliquait forcément les choses. Et il n’y a pas que l’Australie. Aujourd’hui, il y a les Etats-Unis, l’Autriche... C’est une thématique assez complexe qui prend énormément de place. Mais oui, pour ma part, c’est un choix personnel de ne pas me faire vacciner."

Si pour le tournoi de double mixte, Nicolas Mahut a proposé à Peng Shuai de jouer avec lui, il va devoir se trouver un nouveau partenaire pour le double masculin. Vainqueur en 2019, avec Pierre-Hugues Herbert, et encore quart de finaliste en 2021, l’actuel cinquième joueur mondial en double devrait crouler sous les propositions.