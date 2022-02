Tennis: l'avertissement du directeur du Masters 1000 de Monte-Carlo à Djokovic

Privé d’Open d’Australie en raison de son statut de non-vacciné, Novak Djokovic pourrait connaître une nouvelle désillusion avec le Masters 1000 de Monte-Carlo. Le directeur du tournoi Zeljko Franulovic a prévenu que le Serbe doit être "en règle" s’il veut être présent du 9 au 17 avril.

Novak Djokovic a cru pouvoir participer à l’Open d’Australie afin de gagner un nouveau trophée. Mais le tennisman avait finalement vu le gouvernement australien parvenir à l’empêcher d’y participer, à cause de son statut de sportif non-vacciné. Une mésaventure que pourrait de nouveau connaître le Serbe sur le circuit ATP.

À l’occasion de la présentation du Masters 1000 de Monte-Carlo, le directeur Zeljko Franulovic a prévenu le numéro un mondial qu’il devra respecter les règles de la France au niveau sanitaire: "Il faut qu’il soit en règle. Pour l’instant, que je sache, il n’est pas vacciné." Le pass vaccinal pourrait toutefois être levé au début du mois d’avril ou fin mars selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, en fonction de la situation épidémique. Le tournoi, lui, aura lieu du 9 au 17 avril.

"On sera ravi de l’accueillir"

Même s’il est à cheval sur les règles, Franulovic ouvre la porte à Djokovic pour une participation: "S’il est en règle par rapport aux conditions sanitaires exigées par le gouvernement français, on sera ravi de l’accueillir (…) Dès qu’il sera en règle sanitaire par rapport aux règles gouvernementales, on l’accueillera à bras ouverts."

L’Equipe cite aussi des propos du président de l’ATP Andrea Gaudenzi, présent à la conférence de presse et qui souhaite voir le sportif jouer à son meilleur niveau durant la compétition: "On veut voir Novak heureux et en bonne santé, on veut le voir jouer. On veut les meilleurs joueurs pour les meilleurs tournois et celui de Monte-Carlo en fait partie."

Un des biographes du Serbe avançait récemment que le joueur aurait décidé de se faire vacciner, après les évènements survenus en Australie. Une information pour l’heure pas confirmée.