Tennis: l'entraîneur de Federer ne "voit pas comment il pourrait jouer Wimbledon"

Roger Federer, qui reprend l'entraînement tennistique cette semaine, devrait être trop court physiquement pour défendre ses chances à Wimbledon cet été, a déclaré Severin Lüthi, son entraîneur.

Les fans de Roger Federer ne sont pas près de revoir l'homme aux vingt titres du Grand Chelem sur les courts de tennis, lui qui a été opéré trois fois du genou droit en un an et demi. Severin Lüthi, l'entraîneur de toujours du Suisse, a confié au média suisse Tages-Anzeiger qu'il ne voyait pas Federer s'aligner à Wimbledon (27 juin - 10 juillet 2022): "Pour le moment, je ne vois pas comment il pourrait jouer à Wimbledon. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais je ne peux pas l'imaginer pour le moment."

Roger Federer et Severin Lüthi ont remporté ensemble la Coupe Davis en 2014. © AFP

Lüthi, qui est également le capitaine de l'équipe de Suisse de Coupe Davis, a ajouté que Federer n'était pas encore prêt à travailler physiquement sur son genou opéré en août 2021, bien qu'il soit "en contact" avec son préparateur physique, Pierre Paganini.

Federer reprend l'entraînement

Mais le tableau n'est pas entièrement noir pour le Maestro, qui devrait retrouver le chemin des courts cette semaine, en tapant des balles avec sa femme Mirka, ancienne joueuse professionnelle. Une bonne nouvelle pour le Suisse, qui s'était fixé comme objectif les mois d'avril et mai pour reprendre l'entraînement intensif.

Lüthi a par ailleurs détaillé le programme de rééducation suivi par son joueur depuis le début de l'année: "Il peut toujours faire plus et travaille activement. Non seulement les muscles du genou ou de la jambe sont renforcés, mais tout le corps est renforcé. C'est un vrai programme de conditionnement", a-t-il indiqué.

Federer, qui fêtera ses 41 ans le 8 août prochain, qui n'a plus joué depuis le 7 juillet 2021 et un quart de finale perdu à Wimbledon face à Hubert Hurkacz (6-3, 7-6, 6-0), avait annoncé le 15 août 2021 qu'il allait subir une nouvelle opération au genou droit, après les deux pratiquées début 2020. Le Suisse n'a pour l'instant confirmé sa participation que pour la Laver Cup (24-26 septembre 2022).