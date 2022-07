Tennis: l'ex-compagne de Benoît Paire se déchaîne contre lui sur les réseaux sociaux

Julie Bertin, l'ex-compagne de Benoît Paire, s'en est pris au joueur de tennis français sur les réseaux sociaux, dénonçant son attitude à son égard.

L'ex-compagne de Benoît Paire (33 ans), Julie Bertin, s'est épanchée sur les réseaux sociaux quelques semaines après sa rupture avec le joueur de tennis français. Sur Instagram, l'ancienne candidate de télé-réalité a dénoncé le comportement du 92e joueur mondial, notamment auprès d'autres jeunes femmes.

"Je veux bien rester dans le silence, je veux bien protéger certaines choses mais je suis sûrement pas une bouffonne, encore moins quand je laisse du temps pour que la personne se reconcentre soi-disant sur son sport, mais qu'il préfère envoyer des DM à toutes les meufs et leur donner des rendez-vous en cachette. Je parle jamais vous le savez, mais là je suis à deux doigts d'exploser. Ne venez plus me poser la question je ne veux plus rien avoir ni rien entendre de cette personne. Vous m'avez averti, je ne vous ai pas écouté. Je suis tombée de 58 étages en chute libre", écrit-elle.

Le message de la compagne de Benoît Paire sur Instagram. © Capture d'écran Instagram

Une période très difficile pour Benoît Paire

Sur une série de résultats négatifs, dont une défaite au premier tour de Wimbledon, le tennisman français s'est récemment confié sur son mental, lui qui réalise une saison 2022 très délicate (3 victoires, 17 défaites).

"Ce qu'il faut, c'est arriver à trouver le juste milieu, à faire aussi la fête, mais aussi à être sérieux et à bien préparer les tournois. C'est ce que j'ai un peu plus de mal à faire en ce moment. C'est pour ça que je vais repartir à zéro. Ça fait deux jours que je n'ai pas bu d'alcool, je suis en pleine cure. Je prends du plaisir quand je vais m'entraîner, quand je joue avec mes amis, mais arriver sur un match de tennis en ce moment", avait confié le joueur de 33 ans à Brut la semaine passée.

Julie Bertin © Capture

Après un léger mieux à l'Open d'Australie, le tennisman français est depuis retombé dans ses travers. Que ce soit à Roland-Garros ou Wimbledon, il a enchaîné les désillusions. "J'ai un peu de stress à arriver sur un court alors que c'est ce qu'il me plaisait quand j'étais bon avant, expliquait-il. Même sans beaucoup m'entraîner, j'arrivais à sortir de gros match parce que j'aimais ça, l'adrénaline. J'aimais les moments de stress et maintenant c'est devenu de plus en plus compliqué. Dès que je suis stressé, je m'angoisse et je panique. C'est difficile parce que je ne me sens pas forcément heureux dans ma vue, parce que le tennis est compliqué."

Après une petite pause, le 92e joueur mondial est attendu au tournoi de Gstaad (Suisse) pour y disputer le double avec Joao Sousa face aux Suisses Marc-Andrea Huesler et Dominic Stricker.