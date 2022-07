Alcool, désamour du tennis, psy... Benoît Paire se confie sur sa dépression

Sur une série de résultats négatifs, Benoît Paire s'est exprimé sur ces jours difficiles et sur son mental. Il assure qu'il commence à remonter la pente.

Benoît Paire est au plus bas. Sur une série de résultats négatifs, dont une défaite au premier tour de Wimbledon, le tennisman français s'est confié sur son mental, lui qui réalise une saison 2022 délicate (quatre victoires, 19 défaites).

"Ce qu'il faut, c'est arriver à trouver le juste milieu, à faire aussi la fête, mais aussi à être sérieux et à bien préparer les tournois. C'est ce que j'ai un peu plus de mal à faire en ce moment. C'est pour ça que je vais repartir à zéro. Ça fait deux jours que je n'ai pas bu d'alcool, je suis en pleine cure. Je prends du plaisir quand je vais m'entraîner, quand je joue avec mes amis, mais arriver sur un match de tennis en ce moment", a confié le joueur de 33 ans à Brut.

Après un léger mieux à l'Open d'Australie, le tennisman français est depuis retombé dans ses travers. Que ce soit à Roland-Garros ou Wimbledon, il enchaîne les désillusions. "J'ai un peu de stress à arriver sur un court alors que c'est ce qu'il me plaisait quand j'étais bon avant. Même sans beaucoup m'entraîner, j'arrivais à sortir de gros match parce que j'aimais ça, l'adrénaline. J'aimais les moments de stress et maintenant c'est devenu de plus en plus compliqué. Dès que je suis stressé, je m'angoisse et je panique. C'est difficile parce que je ne me sens pas forcément heureux dans ma vue, parce que le tennis est compliqué."

Il a demandé de l'aide

Plombé trois fois par le Covid, l'isolement n'a pas arrangé la situation pour l'ancien numéro 18 mondial. Tout comme les messages de menace. "J'étais tellement motivé de vouloir montrer que je jouais toujours bien au tennis, que j'étais capable de faire. On est des sportifs, mais on est avant tout des êtres humains, c'est important de remettre les choses à leur place. Quand on reçoit des messages, déjà que nous, on n'est pas bien, je trouve que c'est la période la plus dure pour recevoir des messages de haters et de parieurs qui ont perdu un pari. C'est pas simple à gérer. Il y a des messages plus difficiles où c'est des menaces de mort", poursuit le tennisman français.

Décidé à faire changer les choses, il a fait appel à de nombreuses personnes pour l'aider à remonter la pente. "Ma tête, je ne sais pas quand elle va aller mieux. C'est une blessure qui peut être très longue et j'espère qu'elle sera le plus court possible. j'ai pris conscience qu'il me fallait de l'aide et qu'il fallait que je sois mieux sur le terrain. Je vois des psys, pas mal de personnes pour essayer de comprendre ce qu'il m'arrive. Tout seul, je ne m'en sortais pas. Je consulte un hypnotiseur, un psychologue. J'ai un préparateur mental pour discuter de pas mal de choses pour essayer de corriger ça." Pour l'instant, il n'en voit pas encore les effets mais Benoît Paire semble confiant pour l'avenir.