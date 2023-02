Tennis: "La Coupe Davis n'a pas été vendue", Giudicelli défend le nouveau format après son clash avec Mahut

Vice-président de la Fédération internationale et ancien patron de la Fédération française de tennis, Bernard Giudicelli a appelé les Grandes Gueules du Sport ce dimanche pour défendre le nouveau format de la Coupe Davis.

Il tenait à avoir un droit de réponse. Après un débat ce dimanche dans Les Grandes Gueules du Sport autour de la Coupe Davis, Bernard Giudicelli est venu apporter sa version sur RMC. L’ancien patron de la Fédération française de tennis et actuel vice-président de la Fédération internationale (ITF) en a profité pour répondre à Nicolas Mahut, qui l’a accusé d’avoir "une grande part de responsabilité dans le fiasco" de la Coupe Davis.

Cinq ans après la signature d'un contrat à trois milliards de dollars, prévu initialement pour durer un quart de siècle, l’ITF a mis un terme le 12 janvier dernier à son partenariat avec le groupe espagnol Kosmos de Gerard Piqué, et repris à son compte l'organisation de la Coupe Davis. Souhaitant redynamiser une épreuve plus que centenaire, Kosmos avait proposé une formule revisitée dès 2019.

Exit les quatre tours s'étalant de février à décembre, les matchs en cinq sets et les duels entre sélections nationales, à domicile ou à l'extérieur. Le nouveau format, qui n'a cessé d'être modifié année après année, a peiné à séduire les joueurs et, surtout, les fans... à l'image des tribunes clairsemées lors de la phase de poules l'an passé. "J’ai été élu à titre personnel à l’ITF. Il y a un article dans la constitution de l’ITF qui dit que l’élection est personnelle et qu’un membre du board ne doit pas décider en fonction de sa fédération d’origine. Le plus grave, c’est de dire que j’ai vendu mon âme au diable. C’est faux, car la Coupe Davis est toujours la propriété de l’ITF. Nicolas Mahut, lui, a dit que j’aurais dû défendre la France. Mais je n’en avais pas le droit et je ne le pouvais pas car la grande majorité des nations ne pouvait plus admettre un format qui enrichisse les joueurs des fédérations riches au détriment des meilleurs joueurs, qui ne la jouaient plus", a réagi Giudicelli sur RMC.

"Il est faux de dire que la Coupe Davis a été vendue"

"Alors quel est le fond du problème ? Le système était injuste financièrement, a-t-il poursuivi. En 2017, quand on gagne la finale, Mahut gagne 10 fois plus que Goffin qui a pourtant ramené deux points à la Belgique. En 2018, on perd contre les Croates, qui ont gagné beaucoup moins d’argent que les Français. Les nations ne veulent plus de ce système injuste. Il ne faut pas dire des choses fausses, la Coupe Davis n’a jamais été vendue. La Fédération internationale possède et organise la Coupe Davis." Comme expliqué par RMC Sport, Kosmos aura perdu énormément d’argent depuis le lancement de la nouvelle formule de la Coupe Davis. Cela restera comme un grand échec pour Gerard Piqué, qui a voulu révolutionner une compétition à coups de dizaines de millions d’euros. Giudicelli, lui, s’était retrouvé en première ligne lors de la signature du contrat en 2018.

"Kosmos ? Je n’ai pas à commenter quelque chose qui relève du droit commercial d’un événement professionnel, a fait savoir l’ancien président de la FFT. Mais il est faux de dire que la Coupe Davis a été vendue. Le seul endroit où le format ne fonctionne pas c’est en France parce que les joueurs français veulent gagner beaucoup d’argent et désormais ce n’est plus possible parce qu’on est dans un monde où la richesse doit être redistribuée, y compris dans le tennis. Regardez les joueurs qui ont participé à la compétition, vous verrez que les meilleurs ont participé à la Coupe Davis. C’est ça la réalité."