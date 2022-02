Tennis: une grosse amende pour Zverev après son coup de sang à Acapulco

Selon l'agence de presse AP, Alexander Zverev, coupable d'avoir frappé la chaise d'un arbitre avec sa raquette, a écopé, en plus de son exclusion du tournoi d'Acapulco, d'une amende de 40.000 dollars et d'une perte de son prize-money.

L'ATP tape au porte-monnaie. Alexander Zverev devra s'acquitter d'une amende de 40.000 dollars (35.000 euros environ) pour son craquage au tournoi d'Acapulco. Le joueur de tennis allemand a été exclu pour avoir frappé à plusieurs reprises la chaise de l'arbitre avec sa raquette après une défaite en double.

Les organisateurs du circuit de tennis masculin mondial ont aussi décidé, selon l'agence de presse AP, de le priver de son prize-money (30.000 dollars, soit 26.000 euros) et de ne pas lui accorder de points de classement ATP pour ses performances dans la ville mexicaine.

Dans un message publié sur son compte Instagram, le n°3 mondial en simple affirme avoir "présenté ses excuses en privé à l'arbitre de chaise" et juge son propre accès de colère "inacceptable".

"Je demande pardon à mes fans"

"Ça n'aurait pas dû arriver, je n'ai pas d'excuse. Je demande pardon à mes fans, au tournoi et à ce sport que j'aime. Comme vous le savez, je donne tout sur le court. Mardi, j'en ai trop donné", a aussi écrit le champion olympique. Le joueur de 24 ans a également annoncé qu'il allait profiter des prochains jours "pour réfléchir" et faire en sorte "que cela ne se reproduise plus".

Zverev, lauréat du dernier Masters, devait disputer mercredi son 2e tour en simple contre son compatriote Peter Gojowczyk. En ouverture du tournoi, il était venu à bout de l'Américain Jenson Brooksby en fin de nuit de lundi à mardi, à 04h54, soit le match le plus tardif de l'histoire du tennis professionnel.