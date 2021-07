JO 2021 (tennis): battu par Zverev, Djokovic voit son rêve olympique s'envoler

Novak Djokovic ne sera pas champion olympique en simple. Le Serbe, numéro 1 mondial et grand favori à Tokyo, a été battu ce vendredi en demi-finales des Jeux par l'Allemand Alexander Zverev (1-6, 6-3, 6-1).

Il ne réalisera pas le "Golden Slam", ce Grand Chelem doré, à savoir remporter l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open en plus des JO dans la même saison. Et, à 34 ans, il ne goûtera probablement jamais à l'or olympique en simple. Numéro 1 mondial et grand favori à Tokyo, le tennisman serbe Novak Djokovic a été éliminé ce vendredi en demi-finales des Jeux par Alexander Zverev (1-6, 6-3, 6-1).

L'Allemand, 5e mondial, affrontera dimanche en final le Russe - concourant sous bannière neutre - Karen Khachanov (25e), qui s'est défait un peu plus tôt de l'Espagnol Pablo Carreno Busta (6-3, 6-3).

Encore un espoir d'or en double mixte

Arrivé en demi-finales sans perdre le moindre set et en ne laissant que des miettes à ses adversaires, Djokovic a craqué sous la pression de Zverev, à l'issue d'un match de haut vol.

Alors qu'il avait un set d'avance et avait fait le break dans le deuxième (6-1, 3-2 avec service à suivre), l'ogre serbe s'est soudainement refroidi et Zverev a haussé son niveau de jeu pour remettre les compteurs à zéro. Dans la troisième manche, Djokovic s'est ensuite effondré et s'est retrouvé rapidement mené 4-0, perdant ainsi huit jeux de suite, avant que Zverev ne l'emporte après 2h05 de combat.

Petit lot de consolation: le Serbe est qualifié pour la demi-finale du tournoi de double mixte avec sa compatriote Nina Stojanovic, et jouera plus tard dans la journée sa place en finale.

Médaillé de bronze pour ses premiers JO à Pékin en 2008, le Serbe enchaîne depuis les désillusions aux Jeux. Après avoir échoué au pied du podium à Londres en 2012, il avait été sorti dès le premier tour à Rio en 2016.