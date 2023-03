Tennis: le procès du Maestro, une vaste affaire de matchs truqués, s'ouvre ce vendredi

181 joueurs de tennis, dont une cinquantaine de Français, sont impliqués dans l'affaire du "Maestro" dont le procès va s'ouvrir ce vendredi en Belgique. Celui-ci doit juger l'un des plus grands réseaux internationaux de manipulation de matchs de tennis truqués.

Le procès de l’affaire du "Maestro", commencée le 5 juin 2018 avec l’arrestation en Belgique d’un homme soupçonné d’être à la tête d’un des plus grands réseaux internationaux de manipulation de matchs de tennis truqués, va s'ouvrir ce vendredi à Audernade (Belgique).

L'affaire concerne 28 prévenus. On dénombre 181 joueurs de tennis impliqués (Allemands, Américains, Belges, Bulgares, Français et Slovaques), dont 7 joueurs de tennis belges (un a été 113e mondial), et une cinquantaine de joueurs Français. On peut citer Jules Okala et Mick Lescure qui ont été bannis à vie par l'Agence internationale d'intégrité du tennis début décembre.

Plusieurs tournois Français sont également concernés comme ceux de Mulhouse, Bordeaux, ou La Grande Motte.

Des indices de matches truqués de basket et de volley-ball

Dans ce dossier, la Fédération française de tennis est partie civile. L’enquête de police a conclu que le réseau a manipulé au minimum 376 matchs entre février 2014 et juin 2018. Pour toutes ces manipulations frauduleuses, au moins 1671 comptes chez des opérateurs en Andorre, Arménie, Belgique, Espagne, Italie et Suède ont été utilisés avec des petites mises très disséminées sur des grosses cotes.

L’affaire ne traite que du tennis, mais les enquêteurs ont trouvé des indices de matchs truqués par le même réseau dans le basket et le volley-ball notamment.