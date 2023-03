Tennis: Caroline Garcia éliminée en 8e de finale au tournoi d'Indian Wells

La Française Caroline Garcia a été éliminée en trois sets en 8e de finale du WTA 1000 d'Indian Wells par la Roumaine Sorana Mihaela Cîrstea, 83e joueuse mondiale.

Caroline Garcia, lauréate du Masters en fin d'année passée, faisait à ce titre partie des prétendantes au titre dans le désert californien, mais elle peine en 2023 à retrouver ce niveau qui l'avait également menée jusqu'en demi-finale de l'US Open.

La Française de 29 ans a été éliminée mardi soir par la Roumaine Sorana Cirstea (6-4, 4-6, 7-5) en 8e de finale du WTA 1000 d'Indian Wells. Une adversaire qu'elle avait pourtant battue deux fois en autant de confrontations.

Mais elle a été constamment en réaction et non dans l'action, dans ce match disputé en nocturne et sous une relative fraicheur, subissant la grande majorité du temps l'agressivité de Cirstea.

La Roumaine de 32 ans a logiquement empoché le premier set en allant de l'avant et en bousculant la Lyonnaise. Puis elle mené 4-2 dans le deuxième. Moment auquel, la fébrilité l'a quelque peu gagnée, Garcia lâchant enfin ses coups pour aligner quatre jeux et égaliser.

Le suspense n'a pas eu le temps de durer

Match relancé se disait-on. Sauf que Garcia est retombée dans ses travers, enchaînant trop de fautes directes. Menée 3-0, elle a encore été sursitaire, mais elle a su trouver les ressources pour débreaker deux fois et revenir à 5-5, Cirstea montrant des signes de fêlure.

Le suspense n'a cependant pas eu le temps de durer, car la Roumaine est repartie à l'assaut et a enfin pu conclure en 2h23, après avoir encore pris le service de la Française qui a fini par baisser les bras. Ce n'était pas son soir.

Mais Garcia peine en 2023 à retrouver ce niveau d'excellence, en dépit de deux finales perdues à Lyon et Monterrey en février.