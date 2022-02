Tennis: malgré sa récente expulsion, Djokovic a envie de revenir en Australie

Présent à Dubaï où il va retrouver les courts de tennis, Novak Djokovic s’est confié auprès du média serbe RTS sur les évènements survenus en Australie. Malgré la situation tendue au sujet de son refus d’être vacciné, le numéro un mondial confie vouloir y revenir dans le futur.

Même si le déroulement de l’Open d’Australie remonte à plusieurs semaines, difficile d’oublier les évènements ayant eu lieu. Bien parti pour y participer malgré son statut de non-vacciné, Novak Djokovic a vu le gouvernement australien faire le forcing pour qu’il ne puisse pas participer au tournoi, et a fini par être expulsé du territoire.

Suite à de multiples rebondissements, le Serbe a dû quitter l’Australie. Plusieurs semaines plus tard, le tennisman va de nouveau jouer dans le cadre d’un tournoi à Dubaï. Interrogé par RTS sur ses intentions à l’avenir, Djokovic ne ferme étonnamment pas la porte à un retour en Australie: "Je ne me souviendrai de Melbourne que pour les bonnes choses, assure-t-il. J’ai vécu de grands moments là-bas. Je n’ai rien contre le peuple australien. La situation était inattendue et il m’est difficile d’oublier ce qui s’est passé, mais je voudrais retourner en Australie à l’avenir."

Nul doute que si un tel retour venait à se produire, la question du protocole sanitaire mis en place par les Australiens sera scruté. Surtout si le Serbe reste dans sa position de ne pas se faire vacciner.

Djokovic et le soutien des Serbes

La compétition n’est pas le seul motif de cette volonté du numéro un mondial de revenir en Australie. Lorsqu’il était isolé à l’hôtel dans l’attente de son sort, le sportif a eu le plaisir de voir de nombreuses personnes lui manifester un soutien. Une attention qui l'a fortement touché: "J’ai ressenti les prières et beaucoup de soutien (…) Ils m’ont apporté leur soutien, leur amour et beaucoup de force."

Afin de les remercier, le joueur de 34 ans souhaite qu’ils puissent le voir à l’œuvre en Australie: "Je suis très reconnaissant pour le soutien apporté par la Serbie et les Serbes vivant en Australie. L’une des principales raisons pour lesquelles je veux retourner en Australie est de les remercier personnellement d’avoir demandé ma liberté." Un geste fort qui sera scruté par le monde du tennis, si Djokovic est de nouveau autorisé à jouer dans ce pays qui ne l’a pas vraiment ménagé.