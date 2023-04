Tennis: Medvedev "heureux" de pouvoir rejouer à Wimbledon

En marge de sa victoire face à son compatriote Karen Khachanov lors des demi-finales du Masters 1 000 de Miami, Daniil Medvedev s'est dit "heureux" de la décision prise par les organisateurs de Wimbledon, qui permettra "sous conditions" d'accueillir des joueurs russes malgré la poursuite de la guerre en Ukraine.

Daniil Medvedev s'est dit "heureux" de la décision prise vendredi par les organisateurs du tournoi de Wimbledon, d'accepter "sous conditions" la participation des Russes, comme lui, et des Bélarusses à l'édition du Grand Chelem londonien cette année, malgré la poursuite de la guerre en Ukraine.



"Je suis heureux d'apprendre (cette nouvelle). J'ai toujours dit que si je pouvais jouer à Wimbledon, je serais très heureux d'y être", a déclaré le numéro 5 mondial, après sa qualification pour la finale du Masters 1000 de Miami, sa cinquième finale d'affilée sur le circuit en deux mois, en battant son compatriote Karen Khachanov.

"C'est un tournoi que j'adore. C'est le seul Majeur où je n'ai pas encore atteint les quarts de finale. Et je ne peux pas dire que je déteste le gazon. Je l'aime bien. J'ai donc vraiment envie de bien faire là-bas. C'est un très beau tournoi. Et je suis heureux d'avoir la chance d'y jouer cette année", a-t-il ajouté.



Khachanov s'est également réjoui de la nouvelle. "Nous tous, joueurs russes, avons répété que nous aimerions vraiment rejouer là-bas. J'y ai atteint les quarts. C'est un événement très, très important dans l'histoire du tennis. C'est pourquoi je suis très heureux que nous puissions y jouer cette année", a-t-il déclaré.

Un retour sous conditions

L'an dernier, poussés par le gouvernement britannique, les organisateurs de Wimbledon avaient refusé les joueurs russes et bélarusses, provoquant la colère des circuits professionnels masculin ATP et féminin WTA. Aussi, les deux instances ont-elles salué la décision du Grand Chelem britannique, saluant le travail accompli par toutes les parties concernées pour arriver à une solution "qui protège l'équité" du tennis.

La participation des joueurs concernés se fera "à condition qu'ils concourent comme des athlètes 'neutres' et qu'ils remplissent les conditions voulues", a précisé l'All England Lawn Tennis Club (AELTC), précisant qu'il "leur sera interdit d'exprimer leur soutien à l'invasion russe de l'Ukraine" et que les joueurs "recevant des aides financières" de la Russie ou du Belarus pour participer au tournoi ne seront pas admis sur le gazon londonien.



Ces conditions ne sont pas de nature à constituer un obstacle pour Khachanov, car elles sont similaires à celles imposées par l'ATP et la WTA. "C'est ce que nous faisons déjà. Il y a la neutralité, il n'y a pas de drapeau depuis l'année dernière, donc fondamentalement il n'y a rien de différent", a-t-il déclaré, ajoutant: "de toute façon, je n'ai plus de sponsors en Russie".