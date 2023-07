Tennis: Mikael Ymer, 51e joueur mondial, suspendu 18 mois pour dopage

Mikael Ymer a révélé sur ses réseaux sociaux avoir été suspendu 18 mois pour violation des règles anti-dopage. Le tennisman suédois de 24 ans, 51e joueur mondial, a dans un premier temps été blanchi avant d’être reconnu coupable par le Tribunal arbitral du sport.

Mikael Ymer ne foulera plus un court de tennis avant 2025. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, le tennisman suédois, 51e au classement ATP, révèle ce mardi avoir été suspendu 18 mois pour violation des règles anti-dopage. Le joueur de 24 ans, éliminé au 3e tour de Wimbledon il y a dix jours, assure avoir été blanchi dans un premier temps avant d’être sanctionné par le Tribunal arbitral du sport.

"En janvier 2022, l’ITF (la Fédération interionale de tennis) m’a accusé d’une violation potentielle des règles antidopage pour avoir manqué trois contrôles hors compétition sur une période de 12 mois, rembobine Ymer. J’ai contesté cette accusation lors d’une audience et j’ai été blanchi par un tribunal indépendant composé de trois arbitres en juin 2022. L’ITF a fait appel de cette décision en dépit du fait que les trois arbitres indépendants qui m’ont blanchi ont été nommés selon ses propres règles, et a demandé au Tribunal arbitral du sport de rendre une décision différente sur les mêmes faits que ceux pour lesquels j’avais déjà été blanchi."

"J'ai la conscience tranquille"

"Hier (lundi), j’ai appris que le Tribunal arbitral du sport m’avait suspendu du tennis professionnel pour 18 mois, alors que je n’ai jamais utilisé ni été accusé d’utiliser des substances interdites, poursuit le Suédois sur son compte Twitter. Ayant déjà été blanchi une fois, et soutenant de tout cœur le fait que je ne pense pas que la troisième infraction ait été commise, je trouve injuste leur décision de me juger à nouveau et de me déclarer coupable par la suite. En outre, j’ai du mal à comprendre qu’ils aient estimé qu’une suspension de 18 mois était une punition juste. Je comprends que ces règles ont été mises en place pour protéger l’intégrité de notre sport et qu’elles ont leur raison d’être. Cependant, je ne crois pas avoir enfreint ces règles et j’ai la conscience tranquille, Dieu m’en étant témoin."

Alors qu’il devait affronter le Péruvien Juan Pablo Varillas ce mardi à Gstaad, Ymer, qui s’était fait remarquer il y a quelques semaines en détruisant la chaise de l’arbitre à coup de raquette face à Arthur Fils à Lyon, a été contraint de se retirer du tournoi suisse.