Tennis: "Federer a transcendé son sport plus que n'importe qui", salue Toni Nadal

Pour Toni Nadal, l'oncle et ancien entraîneur de Rafa, Roger Federer est le plus grand joueur de l'histoire du tennis. Un point de vue qu'il argumente auprès de Clay Tenis.

Toni Nadal va relancer le sempiternel débat du GOAT (pour 'Greatest of all time', le meilleur joueur de tous les temps) dans le tennis. Pour la plupart des observateurs, Novak Djokovic s’est incontestablement emparé de ce titre honorifique depuis bien longtemps, et n’a fait qu’asseoir son statut en décrochant à Roland-Garros le 23e titre de sa carrière dans un tournoi de Grand Chelem. Rafael Nadal (22) et Roger Federer (20) seraient ainsi relégués derrière le Serbe dans l’histoire de ce jeu. Toni Nadal, l’oncle de Rafael, n’est pas de cet avis.

"Je pense que Federer et Nadal ont transcendé leur sport plus que Djokovic, estime l’ancien entraîneur de 'Rafa' dans une interview accordé à Clay Tenis. Et Federer a transcendé son sport plus que n'importe qui d'autre. Pour déterminer qui est le meilleur, il faudrait déjà commencer par établir des règles claires qui sont toujours un peu subjectives. Car qui est le meilleur: celui qui détient le record du monde ou celui qui gagne les Jeux olympiques ? Je ne sais pas. Je pense que celui qui a réussi à jouer à un meilleur niveau et à faire des choses plus difficiles est Federer, celui qui a gagné le plus est Djokovic et si nous devions compter toutes les parties que Rafael n'a pas jouées à cause de blessures, il aurait probablement gagné plus que les autres."

Sur Instagram, Toni Nadal, décidément très admiratif de l'élégance et de la carrière de Roger Federer, a rendu un vibrant hommage au champion suisse, désormais retraité des courts. Octuple vainqueur de Wimbledon, le Bâlois a été ovationné par le Centre Court lors de son intronisation dans la Royal Box où il a siégé aux côtés de Kate Middleton et de l'aristocratie britannique, la semaine passée. Un moment qui a visiblement ému Toni Nadal.

"L'un des moments les plus remarquables de ce Wimbledon, si ce n'est le plus remarquable, a été l'ovation avec laquelle le public britannique a accueilli Roger Federer à son entrée dans la Royal Box, ce qu'aucun autre joueur ne recevra après une victoire cette année. Quelle émotion et quelle satisfaction pour le légendaire joueur de tennis suisse de ressentir l'affection, le respect et l'estime qu'on lui porte dans un cadre aussi grandiose. Une telle démonstration ne peut être que le résultat de deux faits qui se sont produits chez lui comme chez aucun autre joueur de tennis : son jeu élégant et son comportement impeccable tout au long d'une carrière aussi longue et brillante. Si j'avais été dans les tribunes, j'aurais également applaudi avec beaucoup de plaisir et autant d'émotions."