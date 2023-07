Wimbledon: "Tu nous as donné une immense joie", le message de Nadal pour Alcaraz après son sacre

Quelques minutes après la victoire de Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon, son compatriote Rafael Nadal l’a salué sur ses réseaux sociaux, avec une pensée pour Manolo Santana, pionnier du tennis espagnol.

Les Espagnols et le gazon ne font pas si mauvais ménage. Carlos Alcaraz est devenu ce dimanche le troisième joueur ibérique à remporter le tournoi de Wimbledon. Son illustre ainé Rafael Nadal, lauréat des éditions 2008 et 2010, n’a pas manqué de le saluer, avec un hommage pour son compatriote Manolo Santana, décédé en 2021 et vainqueur à Londres en 1966 de son quatrième et dernier Grand Chelem.

"Profites du moment, champion!"

"Félicitations Carlos Alcaraz, écrit le joueur de 37 ans sur ses réseaux sociaux, quelques minutes après la victoire du numéro 1 mondial sur Novak Djokovic au terme d’une finale d’anthologie. Tu nous as donné une immense joie aujourd'hui."

"Je suis sûr que notre pionnier du tennis espagnol, Manolo Santana, t'a également encouragé partout où il se trouve, comme à Wimbledon, que tu as rejoint aujourd'hui au palmarès, poursuit Nadal, toujours blessé et qui n’a pas pu participer au tournoi. Je t'embrasse très fort et profites du moment, champion!"

Alcaraz veut jouer avec Nadal aux Jeux de Paris 2024

Après l’annonce du forfait de ‘Rafa’ à Roland-Garros, Alcaraz avait déclaré vouloir jouer les J.O en double avec lui à Paris en 2024. "Pour moi ce serait un rêve de disputer le double aux Jeux olympiques avec lui, surtout que ce sera sûrement sa dernière année", lançait-il. "Comme fan de tennis, j'ai toujours envie de voir Rafa jouer, j'ai toujours envie de voir les meilleurs joueurs, ajoutait-il à cette occasion. Et c'est génial d'apprendre à leur contact, dans les vestiaires, dans les coulisses des tournois."