Paris-Bercy: Monfils déclare forfait face à Djokovic

Confiant déjà la veille ne pas être "à 100%", Gaël Monfils déclare forfait face à Novak Djokovic ce jeudi, en huitième de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy.

La belle affiche entre Novak Djokovic et Gaël Monfils tombe à l'eau. Le Français déclare forfait pour son huitième de finale face au Serbe, prévu ce jeudi au Masters 1000 de Paris-Bercy. Pas vraiment une surprise. "La Monf" avait laissé entendre qu'il n'était pas "à 100%" la veille, lors de sa victoire en trois sets contre son compatriote Adrian Mannarino (2-6, 7-6, 6-2).

"On avait détecté une lésion musculaire (mercredi soir), on a refait une échographie encore il y a quelques heures, et on a pris la décision avec le corps médical et mon équipe de se retirer du tournoi", a annoncé le joueur de 35 ans.

Un problème musculaire

"C’est musculaire, avait-il avancé à propos d'une douleur à la cuisse. Au début, j’ai l’impression que ça va. Ensuite, je fais 2-3 points et j’ai senti que ça n’allait plus trop. Au changement de côté, le kiné me dit de sortir parce qu’il fallait me manipuler. J’ai pris des anti-inflammatoires, et là il fallait serrer les dents pendant 20 minutes. À 6-2 pour Mannarino, j’étais pessimiste." Il avait d'ailleurs ajouté devoir passer une IRM pour identifier la cause de sa douleur.

C'est peu dire que Gaël Monfils ne partait pas favori face au numéro 1 mondial, qui mène 17-0 dans leurs confrontations. "Au niveau du tennis, c’est toujours pareil. J’ai perdu 17 fois contre lui, à chaque fois j’essaie de le faire ch***. Le truc c’est d’essayer de le gêner le plus possible", avançait le Français. Avant de conclure: "Déjà qu’à 100 %, je ne le bats pas, ce n’est pas à 60 % que j’aurai une chance."