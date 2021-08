Tennis: Osaka s'engage à aider les victimes du séisme à Haïti

La Japonaise Naomi Osaka, dont le père est Haïtien, a exprimé son soutien sur Twitter après le séisme de magnitude 7,2 qui a frappé l'île, samedi 14 août, et fait plus de 300 morts. La joueuse s'est engagée à aider financièrement les victimes de cette tragédie.

Après le séisme de magnitude 7,2 qui a frappé le sud-ouest du pays, samedi, Haïti n'en finit plus de compter de nouvelles victimes, d'ores et déjà estimées à plus de 300.

L'état d'urgence a été décrété par le Premier ministre, Ariel Henry. Dans les têtes, c'est le spectre du grand tremblement de terre de 2010 - dans lequel avaient péri 200.000 personnes - qui refait surface. Après cette nouvelle catastrophe, la joueuse de tennis Naomi Osaka a décidé d'apporter son soutien aux victimes.

"Je sais que le sang de nos ancêtres est fort, nous irons de l'avant"

La Japonaise, dont la mère est originaire de l'archipel nippon et le père de Jacmel, dans le Sud-Ouest d'Haïti, près de l'épicentre de ce nouveau séisme, a expliqué sur Twitter toute son émotion et sa volonté de reverser la totalité des gains qu'elle percevra lors du tournoi de Cincinnati, qui débute lundi 16 août.

"Cela me fait vraiment mal de voir toute la dévastation en Haïti", écrit-elle sur le réseau social. "Je m'apprête à participer à un tournoi cette semaine et je donnerai tous mes gains financiers aux efforts d'aide en Haïti. Je sais que le sang de nos ancêtres est fort, nous irons de l'avant", précise la numéro deux mondiale au classement WTA.

Porteuse de la flamme lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, et engagée dans le tournoi de tennis, Naomi Osaka s'apprête à disputer sa deuxième compétition depuis Roland-Garros à l'occasion du tournoi WTA 1000 prévu cette semaine à Cincinnati.

À Paris, la joueuse de 23 ans avait refusé d'apparaître devant la presse pour préserver sa santé mentale, avant de se retirer du tournoi du Grand Chelem. Par la suite, elle avait également déclaré forfait à Wimbledon. Finaliste l'an passé dans l'Ohio, Naomi Osaka tentera de retrouver la victoire et la confiance avant l'US Open qui débutera à New-York le 30 août. Tenante du titre à Flushing Meadows, la Japonaise cherchera à y glaner un troisième sacre.