Tennis: Roger Federer annonce mettre un terme à sa carrière

La légende suisse du tennis Roger Federer a annoncé ce jeudi sa retraite au terme de la Laver Cup, compétition qui se déroulera à Londres du 23 au 25 septembre.

La fin d'une ère, celle du classicisme élégant. À 41 ans, Roger Federer a décidé de mettre un terme à sa carrière sportive. La légende du tennis l'a annoncé ce jeudi 15 septembre dans un message diffusé sur les réseaux sociaux. "La Laver Cup la semaine prochaine à Londres (du 23 au 25 septembre, ndlr) sera mon dernier événement ATP", a écrit le Suisse, couronné de 20 titres du Grand Chelem durant sa longue carrière. "Je jouerai encore au tennis à l'avenir, bien sûr, mais ce ne sera plus lors des tournois du Grand Chelem ou sur le circuit", a-t-il précisé dans ce communiqué adressé à "la famille du tennis et au-delà".

Trahi par des blessures depuis plusieurs années, le Bâlois n'a plus rejoué en compétition depuis son élimination en quarts de finale de Wimbledon 2021. Il s'en va finalement avec 103 titres en simple depuis 1998, dont huit à Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), six à l'Open d'Australie (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), cinq à l'US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) et un à Roland-Garros (2009).

Son gigantesque palmarès compte aussi un titre en Coupe Davis avec la sélection helvète en 2014, ainsi que six sacres en Masters. Toutes ces performances lui ont permis d'être numéro 1 mondial au classement ATP pendant 310 semaines entre 2004 et 2018.

"Une décision douce-amère"

"De tous les cadeaux que le tennis m'a offert au fil des années, le plus grand, sans aucun doute, a été les personnes que j'ai rencontrées en cours de route: mes amis, mes concurrents et, surtout, les fans qui donnent vie à ce sport", écrit d'abord le Suisse dans son message. "Comme beaucoup d'entre vous le savent, ces trois dernières années, j'ai dû relever des défis sous la forme de blessures et d'interventions chirurgicales, ajoute-t-il. J'ai travaillé dur pour retrouver une forme compétitive complète. Mais je connais aussi les capacités et les limites de mon corps, et le message qu'il m'a adressé ces derniers temps est clair. J'ai 41 ans. J'ai joué plus de 1.500 matches en 24 ans. Le tennis m'a traité plus généreusement que je ne l'aurais jamais imaginé, et je dois maintenant reconnaître quand il est temps de mettre fin à ma carrière".

"C'est une décision douce-amère, car tout ce que le Tour m'a apporté va me manquer, poursuit Roger Federer. Mais en même temps, il y a tellement de choses à célébrer. Je me considère comme l'une des personnes les plus chanceuses de la planète. On m'a donné un talent spécial pour jouer au tennis, et je l'ai fait à un niveau que je n'aurais jamais imaginé, pendant beaucoup plus longtemps que je ne l'aurais cru possible".

"Les 24 dernières années passées sur le circuit ont été une aventure incroyable. J'ai parfois l'impression qu'elles sont passées en 24 heures, mais elles ont été si profondes et si magiques que j'ai l'impression d'avoir déjà vécu une vie entière. J'ai eu l'immense chance de jouer devant vous dans plus de 40 pays différents. J'ai ri et pleuré, j'ai ressenti de la joie et de la douleur, et surtout, je me suis senti incroyablement vivant. (...) Au tennis: merci et je ne vous quitterai jamais", conclut-il.

Rivalité légendaire

Roger Federer est-il le plus grand joueur de tous les temps? Au nombre des titres majeurs, deux autres champions le surpassent: Rafael Nadal, son plus grand rival, qui en est à 22 titres, et Novak Djokovic, dont le compteur est à 21. Mais au-delà des chiffres, dans les cœurs, le Suisse restera presque partout le numéro un. À Wimbledon, son terrain de jeu préféré où il s'est imposé huit fois, à Roland-Garros où le public a été soulagé de le voir compléter sa collection de Grands Chelems en 2009, et dans tous les tournois où ses fans le soutenaient inconditionnellement, au besoin contre leurs nationaux.

L'opposition de style avec Nadal a fait de leur rivalité une légende, doublée d'une amitié qui ne s'est jamais démentie. C'est d'ailleurs l'Espagnol qui en est sorti avec le plus de victoires (24 à 16), surtout sur terre battue (14 à 2, dont quatre finales de Roland-Garros). Pour l'Espagnol, le mot "parfait" résume le tennis de Federer: "Il a un service parfait, une volée parfaite, un coup droit plus que parfait, un revers parfait; il est très rapide, tout est parfait chez lui".