Wimbledon: "C'est officiellement une bromance", Djokovic enterre la hache de guerre avec Kyrgios après son sacre

Après trois heures de jeu, Novak Djokovic a remporté son 21e Grand Chelem face à Nick Kyrgios, ce dimanche à Wimbledon. En plus de la victoire, le Serbe a gagné un nouvel ami dans le tennis. Si les relations entre les deux hommes n’ont pas toujours été au beau fixe, cela semble être du passé puisque Djokovic a annoncé la naissance d’une "bromance" avec son adversaire du jour.

Rien de tel qu’une finale pour réchauffer (parfois) les relations entre deux sportifs. La preuve une nouvelle fois avec l’affrontement du jour entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios en finale à Wimbeldon, remportée par le Serbe (4-6, 6-3, 6-4, 7-6).

"C’est officiellement une bromance"

À l’issue de la rencontre, celui qui a gagné son 21e Grand Chelem et son 7e Wimbledon n’a pas été avare en éloges envers l’Australien: "Je te souhaite le meilleur. Je te respecte énormément, tu es un grand joueur de tennis. Tout est en train de se mettre en place." Il faut dire que cette défaite a tout d’une désillusion pour Kyrgios. Ce dernier avait l’opportunité de remporter son premier tournoi de Grand Chelem.

Mais à défaut d’ajouter une ligne à son palmarès, Kyrgios a gagné le respect d’une légende du tennis: "C’est officiellement une bromance (rires). C’est le début d’une belle relation entre nous", a poursuivi le Serbe. Les deux protagonistes avaient prévu de passer une soirée ensemble ce dimanche. Et si le dîner a bien lieu, c’est Djokovic qui devrait payer l’addition, comme convenu.

Kyrgios: "Il est un peu comme un Dieu"

Pourtant la relation entre les deux hommes n’a pas toujours été au beau fixe, loin de là. En février 2021 après une compétition en double de l’Open d’Australie, Kyrgios affirmait ne pas porter Djokovic dans son cœur: "Novak, j’en suis sûr, ne m’aime pas mais nous nous respectons tous les deux. Même si je ne l’aime pas du tout."

Malgré cette opinion, Kyrgios avait tenu à prendre la défense de Djokovic, lorsque ce dernier en janvier dernier avait alimenté l’actualité en refusant de se faire vacciner pour participer à l'Open d'Australie. Une décision du Serbe qui avait fait énormément de bruit, un peu trop même pour Kyrgios: "La façon dont est gérée la situation de Djokovic (enfermé dans un centre de rétention, ndlr) est mauvaise, très mauvaise. Malgré tous les gros titres, il reste un de nos plus grands champions et, à la fin, il est humain."

Après sa finale perdue à Wimbeldon, l’Australien a été très élogieux envers Djokovic. Preuve que les tensions ne sont plus d’actualité ? Cela semble être le cas: "Il est un peu comme un Dieu, honnêtement, et je félicite Novak Djokovic et son équipe pour ce nouveau titre", a glissé Kyrgios.