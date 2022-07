Tennis: Djokovic refuse toujours de se faire vacciner et attend "une bonne nouvelle" pour l'US Open

Vainqueur de Wimbledon dimanche, Novak Djokovic risque de ne pas pouvoir jouer l'US Open à partir du 29 août en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid 19, alors il attend "une bonne nouvelle en provenance des Etats-Unis".

Novak Djokovic a prévu de prendre de longues vacances après sa victoire à Wimbledon, dimanche. Mais le Serbe ne connaît pas encore sa date de reprise, ni s’il aura la possibilité de participer à l’US Open à partir du 29 août. En raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid 19, il ne pourra pas y prendre part en l’état actuel puisque les Etats-Unis refusent l’entrée sur son territoire aux personnes qui ne le sont pas. Il attend alors une bonne nouvelle dans les prochaines semaines.

"Je ne suis pas vacciné et je n'ai pas l'intention de me faire vacciner"

"Je suis en vacances, a-t-il confié, dimanche, au sujet de son programme. Que je joue ou pas un tournoi prochainement, je vais quoi qu'il arrive me reposer deux semaines parce que ces derniers mois ont été éprouvants. Ensuite, je vais attendre une bonne nouvelle en provenance des Etats-Unis parce que j'aimerais vraiment y aller, jouer un tournoi ou deux avant l'US Open. Je ne suis pas vacciné et je n'ai pas l'intention de me faire vacciner. Donc la seule bonne nouvelle possible serait une levée de l'obligation vaccinatoire pour entrer sur le territoire des Etats-Unis, ou une exemption. Mais je ne pense pas que l'obtention d'une exemption soit réaliste."

"S'il est impossible d'aller jouer aux Etats-Unis, il faudra que je voie à quoi peut ressembler la suite de la saison. Pour être honnête, je ne pense pas que j'irai à la pêche aux points, a-t-il poursuivi. Si j'ai bien compris, remporter un tournoi du Grand Chelem m'assure une place aux Masters de fin d'année, à moins d'être en dehors du Top 20. Avec les points accumulés jusque-là, je pense que je serai dans le Top 20. Je ne ressens aucune nécessité de mettre en place un programme particulier. Les choses ont changé pour moi ces douze ou dix-huit derniers mois: j'ai battu le record de semaines passées à la première place de l'ATP, pour lequel j'ai travaillé toute ma vie. Ça, c'est fait donc je place ma priorité sur les tournois du Grand Chelem et les grands tournois où je me sens bien. La suite pourrait donc être la Laver Cup ou la Coupe Davis. J'adore jouer pour mon pays."

Son éviction d'Australie a été compliquée "à surmonter émotionnellement"

Djokovic, qui va reculer à la 7e place du classement ATP ce lundi en raison de l’absence de points attribués par l’ATP à Wimbledon, a déjà vécu un épisode conflictuel en raison de son refus de se faire vacciner. Il a ainsi été empêché de disputer l’Open d’Australie en janvier après avoir placé plusieurs jours en centre de rétention. Un épisode qui l’a éprouvé.

"Tout ce qui s'est passé après l'Australie, en particulier sur les tournois, a été très compliqué à surmonter émotionnellement, a-t-il confié dimanche. En partant d'Australie, je pensais avoir laissé tout ça derrière moi, je pensais repartir de l'avant. Mais en réalité, il n'a pas été facile de refermer ce chapitre parce que les médias n'ont cessé de me rappeler tout ça. Ça a causé des turbulences en moi. J'ai eu besoin de temps pour sortir de la tempête. A un moment donné, j'ai compris que ça allait prendre du temps, qu'il me faudrait du temps pour me retrouver complètement, retrouver mon équilibre mental sur le court et en dehors." Sa quête d’un 22e titre en tournoi du Grand Chelem (record actuellement détenu par Rafael Nadal) pourrait s’étendre dans le temps.