Tennis: ''Tant que Nadal et Djokovic seront là, il n'y aura pas de changement d'ère'', assure Alcaraz

Après avoir battu Novak Djokovic, la victoire de Carlos Alcaraz à Wimbledon retentit encore médiatiquement. Beaucoup d'amoureux du tennis voient en ce succès un changement d'ère, après celle du ''Big Three'', mais ce n'est pas le cas de Carlos Alcaraz.

''Tant que Nadal et Djokovic seront là, il n'y aura pas de changement d'ère.'' Malgré sa victoire à Wimbledon, Carlos Alcaraz garde les pieds sur terre. Dans une interview accordée à Marca, l'Espagnol ne voit pas pourquoi son succès serait synonyme d'un changement de dimension dans le tennis mondial.

Tout de même, sa victoire est spéciale : il a battu Novak Djokovic sur gazon, sur le court central, alors que le Serbe était invaincu depuis 10 ans sur ce même terrain. Au moment de jouer cette finale, le ''Djoker'' était quadruple tenant du titre. Avec 23 titres du Grand Chelem, l'expérience de Novak Djokovic était plus significative, mais Carlos Alcaraz n'a pas tremblé.

Avec la retraite de Roger Federer, et les blessures de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz est l'un des seuls joueurs du circuit ATP, qui peut empêcher le Serbe de réaliser le Grand Chelem calendaire. Novak Djokovic va même plus loin. Pour lui, Alcaraz a pris le meilleur du ''Big Three'' : ''Au cours des douze derniers mois, les gens ont dit que son jeu était composé de certains éléments de Roger, Rafa et moi-même. Je suis d'accord avec cela',' a déclaré le Serbe en conférence de presse, après sa défaite dimanche.

20 ans, deux victoires en tournois du Grand Chelem

Le palmarès de Carlos Alcaraz est déjà impressionnant à 20 ans. Numéro 1 mondial, gagnant de l'US Open 2022 et tout juste vainqueur de Wimbledon 2023, les limites tennistiques ne semblent pas définies pour ''Carlitos''. L'Espagnol est né pour briser des records : sa victoire à New York l'année dernière faisait déjà de lui le plus jeune joueur à avoir remporté un Grand Chelem depuis un certain... Rafael Nadal, en 2005.

Le renouveau du tennis

L'âge est un facteur important lorsqu'il est question d'un changement d'ère. Novak Djokovic a 36 ans, Rafael Nadal en a 37. Même si le Serbe ne fait pas son âge, et que ''Rafa'' est capable d'un beau retour en 2024, les prestations de Carlos Alcaraz sont le signe d'un renouveau du tennis.

Dans cette nouvelle génération, c'est le mieux placé pour être le favori dans presque toutes les échéances majeures. Sa victoire pleine de détermination et de ténacité en finale de Wimbledon en est la preuve : l'Espagnol n'a pas froid aux yeux et peut se sublimer dans n'importe quel match, pour démontrer qu'il est bel et bien le présent, et le futur du tennis mondial.