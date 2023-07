Tennis: reprise de l'entraînement physique, la raquette encore loin... où en est Nadal après sa blessure

Rafael Nadal, toujours convalescent après son opération du psoas, n'a pas encore repris l'entraînement avec la raquette.

Contraint d’observer cinq mois de convalescence après son opération du psoas, Rafael Nadal observe de loin son rival Novak Djokovic le distancer au niveau du palmarès et des titres cumulés dans le tournois du Grand Chelem. Le Majorquin espère néanmoins pouvoir effectuer son retour à la compétition en 2024 et continuer à jouer au-delà s'il se sent en capacité de rivaliser avec les meilleurs. Pour cela, le Majorquin doit réussir à se débarrasser une bonne fois pour toutes de la blessure à la hanche qui le prive de compétition depuis le mois de janvier.

"Ce que je sais, parce que je lui ai parlé, c'est que Rafael veut revenir, il veut bien récupérer. Et s'il est bien remis, je pense qu'il voudra continuer", assure son oncle Toni, dans une interview accordée à Clay Tenis. Après l'annonce de son forfait à Roland-Garros, Rafael Nadal avait annoncé que 2024 serait "probalement" sa dernière année sur le circuit ATP, sans pouvoir "assurer à 100% que ce sera le cas".

Reprise du tennis prévue dans un mois

Depuis l’académie qui porte son nom, à Manacor, sur l’île de Majorque, Rafael Nadal redouble d’efforts et prépare son corps à la reprise de l’entraînement sur les courts de tennis. "Pour l'instant, il est à l'académie, en train de s'entraîner. Il est venu ici tous les jours pour faire de l'entraînement physique", renseigne Toni Nadal, confirmant que son neveu n’est pas encore en mesure de frapper la balle: "Le médecin lui a conseillé de ne pas le faire et d'attendre un rétablissement complet. Dans un mois, il pourra commencer à s'entraîner sur le court de tennis." Sera-t-il en mesure de retrouver un niveau proche de celui qui fut le sien après plusieurs mois d’arrêt ? La question brûle les lèvres de tous les observateurs de la petite balle jaune.

"Rafael a déjà 37 ans, les années pèsent lourd, reconnaît Toni Nadal. Il doit obtenir des résultats, ce qui ne sera pas facile, car lorsque vous perdez le classement, c'est plus difficile, vous devez battre les meilleurs plus tôt dans le tournoi." Très loin des sommets du classement ATP, Rafael Nadal est redescendu au 136e rang mondial, une chute vertigineuse appelée à se poursuivre au regard de la durée de son indisponibilité, qui se compte en plusieurs mois, si le plan se déroule sans accroc. "C'est aussi un peu plus difficile maintenant, la balle va plus vite, poursuit Toni Nadal. Je me souviens d'une phrase de Gaston Gaudio qui disait : 'Je ne sais pas ce qui se passe, si la balle va de plus en plus vite ou si mes jambes sont de plus en plus lentes'."