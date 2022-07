Tennis: un traitement de faveur pour Boris Becker en prison? Les autres détenus agacés

Selon le Sun, Boris Becker, qui purge sa peine dans une prison anglaise depuis plusieurs semaines, aurait un traitement de faveur avec un job confortable décroché très rapidement. Les autres détenus auraient envoyé plusieurs lettres pour se plaindre de cette situation.

Boris Becker purge actuellement une peine de deux ans et demi de prison, dans un centre pénitencier proche de Wandsworth. L'ex-joueur du tennis allemand a été condamné en avril dernier par la justice britannique, pour quatre chefs d'accusations liés à sa faillite personnelle. Il avait notamment été déclaré coupable d'avoir caché 3 millions d'euros (au taux actuel) d'avoirs et de prêts pour éviter de payer ses dettes.

Mais selon le Sun, les autres détenus de la prison où se situe Boris Becker se plaignent d'un traitement de faveur pour l'ancienne star. Celui-ci enseignerait les sciences du sport en prison, dans un rôle d'assistant de classe, un poste assez confortable et logiquement accessible après plusieurs années derrière les barreaux.

Becker s'est plaint de la nourriture, de l'hygiène et du manque d'espace

Des prisonniers auraient donc ainsi envoyé des lettres aux forces de l'ordre pour se plaindre du sort réservé au triple vainqueur de Wimbledon. L'homme aux six tournois du Grand Chelem n'a pas pour autant une vie de luxe mais il bénéficierait d'un meilleur confort que les autres incarcérés. De quoi provoquer de la jalousie.

Lors des premiers jours, Boris Becker aurait d'abord enseigné l'anglais à d'autres détenus. Néanmoins, l'ancien numéro 1 mondial ne supportait pas le peu d'espace dans sa cellule, ayant appuyé à plusieurs reprises sur le bouton d'urgence pour signaler son mal-être.

La nourriture, l'hygiène ont aussi été mises en cause par Becker, qui aurait demandé à ce qu'on laisse sa porte ouverte. En réponse, les responsables lui ont signifié qu'il s'agissait d'une prison et non d'un hôtel. Mais après plusieurs plaintes, décision aurait été finalement prise d'envoyer Boris Becker dans un espace plus confortable.