Tennis: "Si vous n’êtes plus compétitifs, alors il vaut mieux arrêter", les propos pessimistes de Federer

Absent des courts depuis Wimbledon 2021, Roger Federer, qui vient officiellement de disparaître du classement ATP, pourrait revenir pour la Laver Cup à la rentrée.

Alors que la Next Gen peine à s’imposer au milieu des éternels Novak Djokovic et Rafael Nadal, l’un des trois mousquetaires se fait de plus en plus rare sur les courts de tennis. Plus d’une année est passée depuis la dernière apparition de Roger Federer, c’était dans son jardin, le gazon londonien.

A 40 ans, le Suisse n’a jamais été aussi proche de la fin de carrière, qu’il a vécue à 100%. Roger Federer semble prêt à refermer le livre de son immense parcours : "Je suis un amoureux de la victoire, mais si vous n’êtes plus compétitifs, alors il vaut mieux arrêter. (…) Le tennis fait partie de ma vie mais ce n’est pas toute mon identité", confie-t-il au média Néerlandais Algemeen Dagblad.

Il faut dire qu’avec 103 titres, dont 28 Masters 1000 et 20 Grands Chelem, Roger Federer semble avoir bouclé la boucle.

Une nouvelle vie plutôt agréable

Même si le tennis manque à Roger Federer, il croque à pleine dents les autres plaisirs de la vie : "Je peux honnêtement dire que je suis très heureux chez moi. (…) Bien sûr, le sport me manque, mais la vie à la maison est aussi bonne", se réjouit-il, heureux.

Roger Federer ambitionne de revenir pour la Laver Cup en septembre, avant d’aller disputer le tournoi de Bâle, sur ses terres un mois plus tard. Avant peut-être, une ultime tournée en 2023.