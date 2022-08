US Open: Andreescu se plaint de la coupe de sa robe en plein match

Opposée à la Française Harmony Tan au premier tour de l'US Open, la canadienne Bianca Andreescu en avait visiblement après sa tenue, au point de s'en plaindre en plein match. Avant finalement de faire son mea-culpa.

"Ce n'est pas ma faute, c'est la faute de Nike, cette robe est si mauvaise" a lâché en plein match Bianca Andreescu, alors malmenée ce lundi soir par la Française Harmony Tan, au premier tour de l'US Open, dans des propos rapportés par le Daily Mail. La vainqueure de l'US Open 2019 pourrrait bientôt devoir chercher un nouvel équipementier. Pas certain que la firme internationale a apprécié les propos de l'ancienne vainqueur de Flushing Meadows (2019) à propos de sa tenue, une robe bleu marine, qui remontait beaucoup, notamment à cause du vent qui soufflait fort.

Cette situation était insupportable pour la Canadienne de 22 ans, qui a demandé à sortir du court pour changer de tenue, avant de revenir avec un haut blanc et un short bleu.

Après le coup de sang, le mea culpa

Visiblement, la joueuse canadienne a rapidement regretté la virulence de ses propos, et s'est excusée. "Cela me dérangeait juste sur certains coups droits. J'avais juste l'impression que ça montait un peu. De toute évidence, le vent n'a pas aidé, a tempéré Andreescu. J'aurais certainement pu utiliser un autre choix de formulation". Elle a conclu ce mea culpa en s'excusant, réitérant pleinement sa confiance à l'entreprise internationale: "Je m'excuse auprès de tous ceux à qui j'ai manqué de respect. J'aime Nike et j'espère que je pourrai être avec eux pour le reste de ma vie."

Malgré cette mésaventure, l'ancienne numéro 4 mondiale s'est imposée en trois manches (6-0, 3-6, 6-1) contre Harmony Tan et s'est qualifiée pour le deuxième tour de l'US Open. Elle affrontera la Brésilienne Beatriz Haddad Maia. A voir dans quelle tenue.