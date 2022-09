Premier US Open, premier Grand Chelem et une place de numéro 1 mondial record pour Alcaraz

Carlos Alcaraz s''est imposé en quatre manches face au Norvégien Casper Ruud ce dimanche, en finale de l'US Open (6-4, 2-6, 7-6, 6-3). L'Espagnol remporte, à seulement 19 ans, son premier titre du Grand Chelem. Ce lundi, il sera en plus le nouveau numéro 1 mondial au classement ATP, le plus jeune de l'histoire.

L'Espagnol Carlos Alcaraz a remporté dimanche l'US Open, son premier titre du Grand Chelem, et est devenu, à 19 ans 4 mois et 6 jours, le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire, en battant le Norvégien Casper Ruud en finale 6-4, 2-6, 7-6 (7/1), 6-3.

Carlos Alcaraz, qui était quatrième mondial en arrivant à Flushing Meadows, est le premier joueur de moins de 20 ans à accéder au sommet de la hiérarchie mondiale. Auparavant, le plus jeune numéro 1 mondial était l'Australien Lleyton Hewitt qui avait 20 ans et 9 mois lorsqu'il est devenu numéro 1 le 19 novembre 2001.

Le message de Nadal

Rafael Nadal a félicité le vainqueur du jour - son compatriote - avec un message sur les réseaux sociaux: "Félicitation Carlos Alcaraz pour ton premier Grand Chelem et pour ta place de numéro 1, l'aboutissement de ta première grande saison. Je suis sûr qu'il y en aura beaucoup d'autres."

La bascule du troisième set

Entré très vite dans son match malgré l'enjeu, pas intimidé par l'idée de jouer sa première finale de Majeur, Alcaraz a facilement pris les devants face au finaliste malheureux du dernier Roland-Garros. Peut-être rattrapé un peu par la pression, l'Espagnol est ensuite tombé dans des excès de frustration, enchaînant les fautes inhabituelles là où Casper Ruud a brillé par son sang froid pour égaliser à une manche partout.

Tout a basculé en fin de troisième sets: des échanges magnifiques avec des coups spectaculaires des deux côtés ont tourné à l'avantage du plus jeune, qui a emmené le Norvégien dans un tie break finalement à sens unique. Avant d'empocher sans trembler le quatrième et dernier set pour être couronné. Pour Ruud, deuxième finale en Grand Chelem, deuxième défaite... et un nouveau statut de numéro 2 mondial.