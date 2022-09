US Open: les chiffres fous du potentiel sacre d’Alcaraz

À 19 ans et 4 mois, Carlos Alcaraz pourrait entrer dans une tout autre dimension ce dimanche au terme de la finale de l’US Open en battant plusieurs records de précocité, notamment celui du plus jeune numéro un mondial de l’histoire du tennis.

L’enjeu est immense, à la hauteur des ambitions de Carlos Alcaraz. 55e joueur mondial il y a un an, à l’aube de disputer son premier US Open, le joueur de 19 ans brûle les étapes à vitesse grand V. Ce dimanche, il sera numéro un mondial s’il parvient à se défaire de Casper Ruud en finale à New York, qui pourrait aussi s’asseoir sur le trône et remporter son premier titre du Grand Chelem.

Plus jeune finaliste en Grand Chelem depuis Nadal

Vainqueur de Frances Tiafoe en demi-finale, Alcaraz est d’ores et déjà le deuxième plus jeune finaliste du tournoi derrière Pete Sampras, sacré en 1990 à 19 ans et 1 mois. Il est également le joueur le plus jeune à atteindre une finale de Grand Chelem depuis un certain Rafael Nadal à Roland-Garros en 2005 (19 ans et 2 jours), qui avait évidemment été aussi couronné.

En ce qui concerne les records à battre, il y a celui du plus joueur numéro un mondial de l’histoire à la clé, puisque Layton Hewitt était âgé de 20 ans et 8 mois lorsqu’il a atteint pour la première sommet le sommet du classement ATP en 2001. Son adversaire Casper Ruud peut devenir quant à lui le premier joueur à faire un bond de la septième à la première place.

Premier vainqueur de l'US Open pour sa deuxième participation?

Le jeune espagnol peut devenir le premier à remporter l’US Open pour sa deuxième participation seulement, alors qu’Okker (1968), Kodes (1971), Mecir (1986), dans le même cas de figure que lui, ont échoué en finale. Le vainqueur de ce duel, quel qu’il soit, sera aussi le premier joueur à devenir numéro 1 mondial pour la première fois après son tout premier sacre en Grand Chelem.

Enfin, Carlos Alcaraz peut également battre le record du nombre de sets disputés pour un vainqueur de Grand Chelem, sur les quatre derniers matches. Des huitièmes de finale jusqu'en demie, il s'est à chaque fois arraché au meilleur des cinq manches pour l'emporter et se hisser en finale.

S'il récidive et l'emporte dimanche en cinq sets, il deviendrait le premier joueur de l'histoire moderne, tous grands chelems confondus, a disputer 20 sets pour triompher. Bjorn Borg (Roland-Garros 1974) et Stefan Edberg (US Open 1992) sont restés bloqués à 19.