US Open: l'aventure s'arrête en demies pour Caroline Garcia, battue par Jabeur

La Française a été éliminée ce jeudi en deux sets par la championne tunisienne, qui se hisse en finale.

La marche était peut-être trop haute pour Caroline Garcia. Malgré un parcours impeccable depuis le début du tournoi, la Française de 28 ans a été éliminée par Ons Jabeur en demi-finale de l'US Open. La Tunisienne s'est facilement imposée 6-1, 6-3 en un peu plus d'une heure de jeu et affrontera Iga Świątek ou Aryna Sabalenka en finale.

Celle formée à Villeurbanne et qui disputait ce jeudi sa première demi-finale dans un tournoi du Grand chelem a semblé plus tendue que son adversaire. En témoigne le nombre de fautes directes de la Française (14 dans le premier set, 6 dans le second).

Face à Iga Świątek en finale?

Dès le début du match, Caroline Garcia a été breakée et après seulement 22 minutes de jeu, la Tunisienne a remporté la première manche 6-1. Efficace et pleine d'autorité au service (6 aces dans le premier set, deux dans le second), Ons Jabeur n'a laissé aucune chance à Caroline Garcia

Dans la deuxième manche, Caroline Garcia a semblé recoller brièvement avant d'être breakée très rapidement (1-1, 2-1 puis 3-1). Si la Française a fait douter son adversaire, la bousculant sur le 4-1, puis revenant à 4-2, Ons Jabeur a maintenu son avance (5-2).

Sur son jeu de service à 2-5, Caroline Garcia a montré un meilleur visage pour passer à 3-5. Mais la marche était trop haute et Ons Jabeur s'est finalement imposée 6-3. Preuve que la Tunisienne a dominé le match: Caroline Garcia n'a jamais réussi à se procurer une balle de break.

Avec sa victoire ce jeudi, Jabeur entre dans l'histoire du tennis féminin. La Tunisienne est la première africaine à atteindre la finale de l'US Open. En cas de victoire face à Iga Świątek ou Aryna Sabalenka dans la nuit de samedi, elle pourrait être la première femme nord-africaine à remporter un tournoi du Grand chelem.