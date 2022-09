US Open: "détruit mentalement" après sa défaite, Kyrgios craque totalement sur le court

Nick Kyrgios était très touché après son élimination en quarts de finale de l'US Open. L'Australien a explosé ses raquettes sur le court avant de confesser à la sortie qu'il était lui-même "détruit mentalement".

Éliminé en quart de finale de l’US Open, Nick Kyrgios a d’autant plus mal vécu sa défaite en cinq manches face au Russe Karen Khachanov, qu’il se voyait plus beau après avoir battu Daniil Medvedev, et espérait aller plus haut après avoir goûté à la finale de Wimbledon. A ses yeux désormais, seuls les tournois du Grand Chelem comptent: "C’est pour ceux-là qu’on se souvient de nous." Le reste n’a plus d’importance. "Honnêtement, les autres tournois ne m'intéressent pas trop. Maintenant que j'ai eu du succès dans un Grand Chelem, c'est comme si les autres tournois n'avaient pas réellement d'importance", a déclaré Kyrgios en conférence de presse.

Kyrgios: "Je suis détruit"

Détruit mentalement par sa défaite, Kyrgios a fracassé de colère deux de ses raquettes sur le court après avoir serré la main à son adversaire et salué l’arbitre. Une réaction épidermique à la hauteur de la désillusion. La déception était toujours aussi grande en conférence de presse, où le joueur semblait toujours aussi abattu: "Je me sens comme une merde. J'ai l'impression d'avoir laissé tomber tellement de monde. Je pense que je dois jouer à Tokyo (un tournoi ATP prévu le mois prochain, NDLR)... Mais je considère que ces quatre tournois du Grand Chelem sont les seuls qui compteront. Alors il faut tout recommencer, je dois attendre l'Open d'Australie. Je suis détruit."

Le temps devrait faire son œuvre pour réparer les blessures causées par cette élimination prématurée, mais la déclaration de Nick Kyrgios sème le trouble sur la suite de la saison. Quand le reverra-t-on ? Aujourd'hui, nul ne le sait.