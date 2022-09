US Open: Garcia en patronne et première pour Moutet, au rendez-vous des huitièmes

Caroline Garcia et Corentin Moutet, les deux Français en lice vendredi au 3e tour de l'US Open, se sont qualifiés pour les 8es de finale: la première avec une grande autorité, le second en s'accrochant.

Caroline Garcia et Corentin Moutet verront la deuxième semaine à l'US Open. 112e mondial et repêché des qualifications, le Français de 23 ans s'est qualifié pour les huitièmes du majeur américain, une première pour lui en Grand Chelem, en venant à bout de l'Argentin Pedro Cachin (66e) 6-3, 4-6, 6-2, 7-5. De son côté, 17e mondiale, Garcia a totalement dominé la Canadienne Bianca Andreescu (48e), lauréate 2019 et l'a battue 6-3, 6-2,

En huitièmes de finale, l'ex-numéro quatre mondiale, arrivée à New York auréolée de son titre au WTA 1000 de Cincinnati, affrontera l'Américaine Alison Riske (29e) pour une place en quarts. A 28 ans, la Lyonnaise participe à son dixième US Open, où elle n'a jamais dépassé le troisième tour. Le Majeur new-yorkais est celui qui lui réussit le moins puisqu'elle a déjà atteint les huitièmes de finale dans les trois autres (Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon) et s'est hissée en quarts à Roland-Garros en 2017.

Gasquet, Cornet et Burel au programme ce samedi

"Je suis très contente de la façon dont j'ai joué et d'être en deuxième semaine. C'était un match très engagé. Beaucoup de rallyes... Chaque point, chaque jeu était très intense, s'est félicitée la Française après avoir balayé la Canadienne. L'un des gros enjeux du match était ma capacité à lui mettre la pression sur chacun de ses engagements. J'ai vraiment essayé de saisir chaque opportunité qui se présentait. Être à l'intérieur du court avant elle, jouer plus vite qu'elle."

Pour Corentin Moutet, il s'agit d'une première, lui qui vit sa cinquième participation. il affrontera au prochain tour le Norvégien Casper Ruud (5e), finaliste du dernier Roland-Garros, avec à la clé une place en quarts de finale. Si Moutet a bataillé 3h17 pour écarter Cachin, en revenant notamment de 0-4 dans le quatrième set avant de s'imposer, son prochain adversaire a eu encore plus de mal pour être au rendez-vous.



Ruud a en effet mis 4h23 pour battre l'Américain Tommy Paul (34e) en cinq sets, 7-6 (7/3), 6-7 (5/7), 7-6 (7/2), 5-7, 6-0. Moutet avait déjà atteint le 3e tour à New York en 2020, son meilleur résultat en Majeur, comme à Roland-Garros en 2019. Samedi, Richard Gasquet, Alizé Cornet et Clara Burel tenteront à leur tour de se hisser en huitièmes de finale