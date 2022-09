US Open: Kyrgios dérangé par une odeur de marijuana pendant son match

Nick Kyrgios, tombeur du Français Benjamin Bonzi (7-6, 6-4, 4-6, 6-4) au 2e tour de l’US Open mercredi, confie avoir senti par des odeurs de marijuana pendant la rencontre. Et cela l’a dérangé puisqu’il est asthmatique.

Il flottait quelques arômes floraux dans les travées du court Louis Armstrong, mercredi. Nick Kyrgios a ainsi confié avoir senti une odeur de marijuana lors de sa victoire face au Français Benjamin Bonzi (7-6, 6-4, 4-6, 6-4) au 2e tour de l’US Open. Et cela l’a importuné en lui provoquant quelques gênes respiratoires.

"Ce n’est probablement pas quelque chose que je veux respirer entre les points"

"Les gens ne savent pas mais je suis un gros asthmatique, a-t-il confié à l’issue de la rencontre. Quand je cours d’un côté à l’autre, j'ai du mal à respirer, et ce n’est probablement pas quelque chose que je veux respirer entre les points."

"L'US Open, c'est une ambiance très différente de partout ailleurs, a-t-il poursuivi. J'ai l'impression que Wimbledon était si propre. L'Open d'Australie, vous vous y attendez en quelque sorte, étant un Australien. Mais ici, c'est juste bruyant. Je peux à peine entendre si je marque ou non le point. La moitié du temps, je n'entends même pas mon équipe parce que c'est tellement bruyant tout le temps."

L’Australien, actuellement classé n°25 au classement ATP, estime que l’atmosphère est encore plus folle sur le court Arthur-Ashe sur lequel il a disputé son premier tour face à son compatriote et ami Thanasi Kokkinakis (6-3, 6-4, 7-6). "Le Ashe était incroyablement bruyant, a-t-il ajouté. Je n'ai rien entendu. Une agitation constante. Les choses se passent, les sirènes. Sur le Armstrong aujourd'hui, tu entends des trains et des gens. Pour quelqu'un qui a eu du mal à se concentrer dans ma carrière, j'essaie vraiment de baisser la tête et de jouer point par point, d'essayer de me sortir de certaines situations. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de distractions. De toute évidence, il y a aussi beaucoup de chahut. Les gens disent des choses. Je dois faire très attention à ce que je dis ces jours-ci."

L’ambiance promet de lui être encore plus hostile au tour suivant puisqu’il sera opposé à l’Américain J.J. Wolf au 3e tour.